Digitalizarea serviciilor publice în țările UE. Danemarca stă cel mai bine la acest capitol

În ultimii douăzeci de ani, am văzut o creștere mare în utilizarea tehnologiilor digitale în sectoarele publice ale țărilor din Uniunea Europeană, dar și în administrația publică. Departe de a fi pur și simplu o formă de inovație în cadrul administrației publice, tehnologiile digitale sunt mai degrabă mecanisme de transformare care permit autorităților să se adapteze, să inoveze și să servească mai bine nevoile diferitelor părți interesate și ale beneficiarilor. Utilizarea digitalului a permis ca guvernele să evolueze dintr-o fază analogică într-o guvernare electronică, ce reprezintă prima fază a erei actuale de guvernare digitală. Și chiar și înainte de pandemie, multe țări din Europa au implementat funcționalități ce țin de e-guvernare.

Inovația digitală în administrația publică are impact asupra obiectivelor stabilite de către aceasta, asupra muncii și asupra desfășurării acesteia într-o eficiență cât mai mare. Aceste lucruri pot fi atinse prin implementarea de digitale ce ajută la elaborarea activității de planificare și livrare de servicii publice, dar și la implicarea cetățenilor în luarea deciziilor.

În Europa sunt multe țări care au devenit foarte digitalizate pe sectorul public și care și-au dorit acest lucru, tocmai pentru ca și cetățenii să beneficieze de o e-guvernare cât mai eficientă. , care măsoară gradul de digitalizare a fiecărei țări din Europa, pune Danemarca pe primul loc în clasamentul celor mai digitalizate țări, în special în domeniul administrației publice.

Danemarca depășește toate țările din UE în ceea ce privește serviciile publice digitale. Are scoruri foarte bune la utilizarea cloudului, munca remote, angajarea specialiștilor publici din IT și multe altele. Indicele oferă date despre nivelul actual de digitalizare a țării. Detectează cele mai de succes zone și reflectă pe care zone trebuie să se concentreze pentru a accelera procesul de transformare digitală. Astfel, Danemarca urmărește digitalizarea pe cinci categorii de dezvoltare digitală: afaceri digitale, guvern digital și sectorul public, infrastructura digitală, sectorul digital, capital uman. Pe de altă parte, și cetățenii danezi au aptitudini digitale bine dezvoltate, iar specialiștii în IT au o rată de absolvire mult mai mare față de media europeană.

O altă țară din fruntea clasamentului este și Finlanda. Finlanda ocupă locul 2 din cele 27 de state membre ale UE pe sectorul de digitalizare și continuă să fie lider în capitalul uman, integrarea tehnologiei digitale și a serviciilor publice digitale. Excelează în disponibilitatea și utilizarea serviciilor de e-guvernare, cu o utilizare ridicată de către public. Ea sprijină ferm competențele digitale: proporția absolvenților IT în numărul total de absolvenți este aproape dublu față de media UE (7,4% față de 3,9%) și aproape de două ori mai multe companii oferă instruire în domeniul IT (38% față de 20% în UE). Dar și aici mai este nevoie de lucru, așa cum încearcă 59% dintre companii să recruteze specialiști, totuși raportează posturi vacante greu de ocupat (UE 55%). Aceste lipsuri ar putea afecta negativ digitalizarea afacerilor finlandeze.

Desigur că și celelalte țări din Europa excelează la acest capitol al digitalizării pe sectorul public. Pe primele zece locuri se află, alături de Danemarca și Finlanda, Olanda, Suedia, Irlanda, Malta, Spania, Lituania, Estonia și Austria. Toate aceste țări au progresat de-a lungul anilor într-un mod rapid pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor publice.

Din păcate, conform acestui index, România, alături de Bulgaria, se află pe ultimul loc în ceea ce privește digitalizarea sectorului public. Ea nu reușește să țină pasul cu restul statelor membre, iar indexul subliniază lipsa aptitudinilor digitale ale oamenilor, în comparație cu media europeană. Deși are una din cele mai bune conexiuni la internet, performanța României în integrarea tehnologiilor digitale este scăzută față de celelalte țări. Cu toate acestea, inițiative de digitalizare există tocmai în orașele de provincie din România, unde administrațiile publice împreună cu primarii reușesc să atragă fonduri europene tocmai pentru acest scop, de digitalizare.