Două tablouri fasificate despre care vânzătorul pretindea că sunt pictate de Monet și Renoir, scoase la vânzare, au fost descoperite de Inteligența Artificială

Un „Monet” și un „Renoir” se numără printre cele 40 de tablouri false care sunt oferite spre vânzare pe eBay, potrivit cercetărilor unui expert.

Dr Carina Popovici, specialist în autentificarea operelor de artă, (AI) la imaginile promovate pe platforma online și a fost șocată să descopere că multe au o „probabilitate mare” de a „nu fi autentice”.

Au fost găsite până acum până la 40 de tablouri contrafăcute

„Algoritmul le-a identificat pe toate ca fiind falsuri”, a spus ea. „Ne-am uitat astăzi și am descărcat câteva imagini și erau falsuri peste tot. Tot ceea ce am analizat se dovedește a nu fi o adevărată artă, o probabilitate de 95% sau cam așa ceva. Sunt sigură că acesta este doar vârful aisbergului.”

Picturile care au fost identificate ca falsuri de testele includ una promovată ca fiind pictată de Monet, intitulată Forest With a Stream, la prețul de 599.000 USD și una listată drept un Renoir, care costă 165.000 USD.

Pe site-ul său, eBay afirmă: „Nu permitem listarea articolelor contrafăcute sau a copiilor neautorizate”. Lista pentru Renoir a fost eliminată după ce Guardian l-a contactat pe vânzător – care are sediul în Florida.

O descriere pentru lista pe care se află tablourile false afirmă: „Garantez pe deplin că pictura este un ulei pe pânză original din 1867, semnat și datat de Claude Monet. Pictura nu este în stare perfectă și nu am niciun act de proveniență în afară de faptul că o am de peste 20 de ani.”

Popovici este șefa Art Recognition, o companie elvețiană care colaborează în cercetare cu Universitatea Liverpool și Universitatea Tilburg din Olanda.

Tehnologia sa folosește două tipuri de rețele neuronale artificiale pentru a analiza lucrările artiștilor în detalii complicate, de la modele de pensulă la palete de culori. Art Recognition l-a aplicat la peste 500 de lucrări din diverse colecții.

Acesta a oferit unui tablou de Rubens din Galeria Națională – A View of Het Steen in the Early Morning – o probabilitate de 98,76% în favoarea artistului.

Dar a contestat și atribuirea maestrului flamand al lui Samson și Dalila, susținând îndoielile de mult timp ale unor critici că este doar o copie. Tehnologia a sprijinit, de asemenea, identificarea lucrărilor contestate, cum ar fi un autoportret din 1889 de Vincent van Gogh la Muzeul Național din Oslo.

Popovici a spus că tehnologia a transformat capacitatea de a identifica falsurile online: „În trecut, era foarte dificil să depistezi aceste lucruri, pentru că nu poți lua mostre dintr-o imagine de pe internet. Dar, cu noua tehnologie, este ușor. Puteți descărca o imagine și apoi în 10 minute, veți ști. Cred că oamenii ar trebui să fie avertizați.”