FaceID de pe iPhone va funcţiona chiar dacă utilizatorul poartă mască

Apple testează o funcție care i-ar putea permite utilizatorului să deblocheze telefonul, chiar și atunci când poartă masca de protecție. Odată cu prelungirea pandemiei, oamenii au solicitat introducerea acestei funcționalități.

Până în prezent, funcția Face ID nu putea fi configurată dacă aveai nasul și fața acoperite. Acestă facilitate permite deblocarea securizată a telefonului, confirmarea achizițiilor sau autentificarea în aplicații.

În curând, Face ID va funcționa și cu mască. Utilizatorul va fi recunoscut datorită caracteristicilor unice din jurul ochilor. Facilitatea va fi va fi introdusă în iOS 15.4.

În setări, va exista un buton de comutare, care permite dezactivarea funcției în orice moment. De asemenea, va exista o facilitate dedicată utilizatorilor care poartă ochelari.

Se pare că funcția Face ID cu mască necesită un model Iphone 12 sau Iphone 13. Cei care dețin Iphone 11 sau alte modele mai vechi, nu se vor putea bucura de această facilitate.

Well this is new 🤔 (iOS 15.4 Beta 1) pic.twitter.com/MSe7hmPGlR

— Brandon Butch (@BrandonButch) January 27, 2022