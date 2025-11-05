Google aduce o inovație semnificativă pentru șoferi, transformând aplicația Maps într-un copilot digital bazat pe inteligență artificială. Noua funcție de ghidare inteligentă pe benzi promite să ofere asistență în timp real și să reducă erorile la volan, combinând analiza video cu puterea AI.

Ce este noua funcție AI din Google Maps

Funcția de ghidare inteligentă pe benzi va avertiza șoferii atunci când se află pe banda greșită și le va indica momentul optim pentru a schimba direcția. Sistemul analizează marcajele rutiere folosind camerele frontale ale mașinii și le corelează cu informațiile de navigație și datele de trafic colectate în timp real de Maps. Astfel, aplicația nu se mai limitează la a oferi indicații simple, ci devine un partener activ de condus.

Cum funcționează tehnologia AI din spatele sistemului

Tehnologia folosește inteligența artificială combinată cu analiza video pentru a „înțelege” poziția vehiculului și contextul rutier. În momentul în care șoferul se apropie de o ieșire și se află pe banda nepotrivită, sistemul trimite alerte vizuale și audio înainte de punctul critic, prevenind manevrele riscante. Această abordare reduce șansele de accidente și oferă o experiență de condus mai sigură, mai ales în zonele aglomerate sau necunoscute.

Pe ce mașini va fi disponibilă inițial

Google a anunțat că funcția AI va debuta în următoarele luni pe modelele Polestar 4, în Statele Unite și Suedia. Ulterior, va fi extinsă către alți producători auto, precum Volvo, Honda, Nissan și – mărci care integrează deja platforma Google în sistemele lor multimedia. Deocamdată, funcția este disponibilă exclusiv pe autostrăzi, dar planurile de extindere includ și drumurile urbane, potrivit Ziare.com.

Ce impact are asupra viitorului condusului

Această inovație marchează un pas important spre semi-autonom, făcând ca Google Maps să nu mai fie doar un instrument de orientare, ci un asistent proactiv. Prin anticiparea greșelilor și recomandarea acțiunilor corecte, sistemul se apropie de modul în care ar gândi un copilot uman. Google afirmă că obiectivul principal este creșterea siguranței și a încrederii la volan, contribuind la reducerea incidentelor cauzate de neatenție sau lipsa de experiență.