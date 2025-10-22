B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » O capitală europeană se pregătește să renunțe la mașini. Cum va arăta orașul cu doar 12 zile de condus pe an

O capitală europeană se pregătește să renunțe la mașini. Cum va arăta orașul cu doar 12 zile de condus pe an

Iulia Petcu
22 oct. 2025, 23:55
O capitală europeană se pregătește să renunțe la mașini. Cum va arăta orașul cu doar 12 zile de condus pe an
Sursa foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. Cum ar funcționa un Berlin fără mașini personale
  2. De ce este proiectul considerat constituțional
  3. Cum reacționează autoritățile și partidele politice
  4. Ce urmează pentru mișcarea „Berlinul fără mașini”

Capitala Germaniei ar putea deveni primul mare oraș european care își interzice aproape complet mașinile personale. Mișcarea „Berlinul fără mașini” propune o transformare radicală a modului în care locuitorii circulă, într-un proiect ce stârnește dezbateri intense și opoziție politică.

Cum ar funcționa un Berlin fără mașini personale

Potrivit inițiativei ecologiste, fiecare rezident ar putea folosi mașina doar 12 zile pe an în interiorul centurii feroviare S-Bahn-Ring, care delimitează zona centrală. După o perioadă de tranziție de patru ani, majoritatea străzilor ar urma să devină „zone cu circulație redusă”, destinate pietonilor, bicicliștilor și transportului public.

Fiecare gospodărie ar beneficia totuși de 12 zile suplimentare pentru fiecare membru, ceea ce înseamnă că o familie cu cinci membri ar putea conduce 60 de zile anual. Excepțiile sunt prevăzute pentru persoanele cu mobilitate redusă, taxiuri, servicii de urgență, artizani și livratori.

De ce este proiectul considerat constituțional

La 25 iunie, Tribunalul Constituțional din Berlin a decis că inițiativa respectă legea fundamentală. Judecătorii au stabilit că folosirea drumurilor în interes public nu încalcă niciun drept fundamental.

Hotărârea subliniază clar că dreptul de a conduce o mașină nu este un drept constituțional absolut. De asemenea, instanța a recunoscut că reducerea traficului auto are scopuri legitime, precum protejarea sănătății publice și combaterea schimbărilor climatice.

Cum reacționează autoritățile și partidele politice

După decizia instanței, Camera Deputaților din Berlin are termen până la 25 noiembrie pentru a adopta sau respinge proiectul. Totuși, partidele aflate la guvernare (Uniunea Creștin Democrată (CDU) și Partidul Social Democrat (SPD)) au anunțat deja opoziția față de acest plan.

Johannes Kraft (CDU), președintele Comisiei Mobilității din Parlamentul Berlinului, a criticat dur ideea, numind-o un „monstru birocratic” și o „expropriere de facto” care ar putea afecta prosperitatea cetățenilor, scrie Ziare.com.

Ce urmează pentru mișcarea „Berlinul fără mașini”

Dacă parlamentul local respinge propunerea, activiștii pot declanșa o consultare publică în termen de o lună. În următoarele patru luni, mișcarea ar putea strânge 180.000 de semnături, adică sprijinul a 7% dintre alegători, pentru a declanșa un referendum în 2026.

Deși criticată de partidele de dreapta, inițiativa are o misiune clară. „Viitorul Berlinului trebuie să aparţină securităţii, luptei împotriva modificărilor climatice şi sănătăţii, nu traficului neînfrânat al automobilelor”, afirmă inițiatorii pe site-ul oficial al mișcării.

Tags:
Citește și...
Tragedie în largul Tunisiei. Naufragiu soldat cu moartea a 40 de migranți ilegali
Externe
Tragedie în largul Tunisiei. Naufragiu soldat cu moartea a 40 de migranți ilegali
Războaiele viitorului vor fi purtate de roboți și de inteligența artificială. Fostul șef al armatei ucrainene descrie noua doctrină militară
Externe
Războaiele viitorului vor fi purtate de roboți și de inteligența artificială. Fostul șef al armatei ucrainene descrie noua doctrină militară
Un bijutier din Alabama a decis să-și facă o schimbare de look: „Mi-am pus un diamant de 2 milioane de dolari în loc de ochi”
Externe
Un bijutier din Alabama a decis să-și facă o schimbare de look: „Mi-am pus un diamant de 2 milioane de dolari în loc de ochi”
O tânără și-a anunțat familia că a născut o fetiță, apoi i-a anunțat decesul. În realitate, copilul era doar o păpușă
Externe
O tânără și-a anunțat familia că a născut o fetiță, apoi i-a anunțat decesul. În realitate, copilul era doar o păpușă
Restricții de călătorie în Ungaria pentru șoferi. MAE îi avertizează pe românii care vor să călătorescă
Externe
Restricții de călătorie în Ungaria pentru șoferi. MAE îi avertizează pe românii care vor să călătorescă
Situație bizară în SUA. Trump cere despăgubiri de 230 de milioane de dolari de la Departamentul de Justiţie. El a înaintat cererea și tot el trebuie să ia o decizie: „Pare cam rău, nu?” (VIDEO)
Externe
Situație bizară în SUA. Trump cere despăgubiri de 230 de milioane de dolari de la Departamentul de Justiţie. El a înaintat cererea și tot el trebuie să ia o decizie: „Pare cam rău, nu?” (VIDEO)
Un veteran al Forțelor Aeriene și-a înscenat propria moarte pentru a vedea cine vine la înmormântare
Externe
Un veteran al Forțelor Aeriene și-a înscenat propria moarte pentru a vedea cine vine la înmormântare
Cum a arătat prima zi a lui Nicolas Sarkozy în închisoare. Avocații săi deja au depus o cerere de eliberare provizorie (VIDEO)
Externe
Cum a arătat prima zi a lui Nicolas Sarkozy în închisoare. Avocații săi deja au depus o cerere de eliberare provizorie (VIDEO)
Un bărbat a pus la cale un experiment social neobișnuit. Și-a înscenat propria moarte pentru a vedea câți oameni vor veni la înmormântarea sa
Externe
Un bărbat a pus la cale un experiment social neobișnuit. Și-a înscenat propria moarte pentru a vedea câți oameni vor veni la înmormântarea sa
O instanță din Nigeria a condamnat doi influenceri să se căsătorească, după ce aceștia au postat imagini în care se sărutau (VIDEO)
Externe
O instanță din Nigeria a condamnat doi influenceri să se căsătorească, după ce aceștia au postat imagini în care se sărutau (VIDEO)
Ultima oră
23:59 - Tragedie în largul Tunisiei. Naufragiu soldat cu moartea a 40 de migranți ilegali
23:55 - Un bebeluș de 15 kilograme a stârnit controverse pe internet. Mama, acuzată că l-a modificat cu inteligența artificială
23:33 - Panică într-un mall din Capitală. Oamenii au acuzat un miros suspect de gaz. Autoritățile au dispus evacuarea
23:30 - Nu risca! Vezi ce trebuie să faci acum, ca să nu rămâi în pană când dă gerul. Ghidul șoferului conștiincios
23:11 - Războaiele viitorului vor fi purtate de roboți și de inteligența artificială. Fostul șef al armatei ucrainene descrie noua doctrină militară
23:01 - Mihai Albu, după explozia din Rahova: „Părerea mea este că muncitorii și-ar risca viața, ca să repare acea scară de bloc”
22:45 - Rogobete schimbă procedura de autorizare a unităților medicale. Ministrul acționează la nivelul direcțiilor de sănătate publică (VIDEO)
22:35 - Sfaturi pentru prelungirea duratei de viață a bateriei smartphone-ului. Ce greșeli fac cel mai des utilizatorii
22:19 - Dan Alexa, după divorț: „M-am vindecat”. Cum iși dorește să fie următoarea lui parteneră
22:05 - ANOFM anunță mii de posturi vacante în România. Care sunt cele mai căutate meserii și unde se recrutează