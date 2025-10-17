Trăim în era digitală, iar internetul a devenit o prelungire a vieții noastre de zi cu zi. Facem cumpărături, plătim facturi, investim și comunicăm, toate la un „click” distanță. Totuși, cu cât suntem mai prezenți online, cu atât suntem mai expuși riscurilor. Infractorii cibernetici sunt mereu în căutarea unor noi modalități de a ne fura datele și banii. De cele mai multe ori, succesul atacurilor se bazează pe neatenția sau neinformarea noastră.

Conform specialiștilor, 90% din atacurile cibernetice vizează utilizatorii individuali, profitând de vulnerabilitățile și erorile umane. Multe dintre ele sunt, de fapt, greșeli de securitate pe internet pe care le facem fără să ne dăm seama. Dar care sunt capcanele în care picăm cel mai des și cum ne putem proteja?

Ce este Phishing-ul și cum pot să-l recunosc

-ul este, probabil, una dintre cele mai răspândite metode de fraudă. Aceste mesaje frauduloase par să provină de la bănci, instituții publice sau companii de încredere, având scopul de a te convinge să dezvălui date sensibile: de autentificare, financiare sau personale.

Infractorii folosesc email-uri false, SMS-uri (smishing), site-uri web contrafăcute sau chiar apeluri telefonice (vishing) pentru a te păcăli.

Greșeala frecventă: Să dai click pe un link dintr-un email sau SMS nesolicitat, mai ales dacă pare o ofertă „prea bună ca să fie adevărată” sau o notificare de urgență.

Măsura de protecție: Verifică întotdeauna sursa. O bancă sau o instituție serioasă nu îți va cere niciodată date confidențiale (parole, coduri PIN, CVV2/CVC) prin email, SMS sau telefon, potrivit . Dacă ai suspiciuni, contactează instituția prin canale oficiale (nu folosi numărul de telefon sau adresa din mesajul suspect!).

De ce să fiu atent la spoofing și falsificarea ID-ului de apelant

Spoofing-ul este o tehnică prin care atacatorii falsifică sursa unui mesaj, fie că este vorba de un email, un site web sau chiar un număr de telefon (falsificarea ID-ului de apelant). Astfel, un apel sau un email poate părea că vine chiar de la banca ta.

Greșeala frecventă: Să răspunzi la un apel sau un mesaj ce pare legitim și să oferi informații, crezând că vorbești cu cine trebuie.

Măsura de protecție: Fii sceptic la cererile urgente de a efectua plăți sau transferuri doar pe baza unui apel sau email. Confirmă întotdeauna schimbarea datelor bancare sau urgența telefonic pe un alt canal de comunicare (de exemplu, sunând tu însuți la numărul oficial al băncii).

Ce trebuie să știu despre fraudele cu investiții

Fraudele cu investiții sunt scheme prin care infractorii promit oportunități de câștig extrem de profitabile, de multe ori legate de criptomonede sau alte instrumente financiare exotice, dar care, în realitate, sunt înșelătoare. Acestea apar frecvent sub formă de reclame pe rețelele sociale sau prin intermediul unor site-uri care folosesc chiar și tehnologia deepfake pentru a părea convingătoare.

Greșeala frecventă: Să instalezi aplicații la cererea unei persoane necunoscute sau să le permiți accesul la distanță pe dispozitivul tău, crezând că vei primi ajutor pentru a investi.

Măsura de protecție: Nu furniza codurile de securitate sau credențialele tale din aplicațiile de banking nimănui, indiferent de promisiunea de câștig. Ferește-te de oportunitățile care sună prea bine ca să fie adevărate și consultă surse oficiale înainte de a investi.

Cea mai mare vulnerabilitate în mediul ești chiar tu. O soluție de securitate (antivirus) actualizată ajută, dar nu este suficientă. Educația continuă și vigilența constantă sunt armele tale cele mai puternice împotriva atacurilor cibernetice. Ia o pauză înainte să dai click și gândește-te: „De unde provine acest link? De ce mi se cere această informație?” Astfel, vei evita să repeți acele greșeli de securitate pe internet care ne costă pe toți.