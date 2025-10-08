O nouă schemă de fraudă online face tot mai multe victime în România. Escrocii se folosesc de mesaje trimise pe WhatsApp, pretinzând că sunt copiii sau rudele destinatarilor, și cer bani „urgent”. În doar câteva zile, mai mulți români au fost păgubiți cu sume importante, iar Poliția avertizează că fenomenul se extinde rapid.

Cum acționează escrocii pe WhatsApp

Metoda este simplă, dar extrem de eficientă. Victima primește un mesaj de la un număr necunoscut, în care autorul pretinde că și-a schimbat telefonul: „Bună, tata! Mi-am schimbat numărul, acesta este noul meu contact. Te rog să îmi trimiți urgent un mesaj pe WhatsApp”. După ce stabilește o scurtă conversație pentru a câștiga încrederea, escrocul cere o sumă de bani care trebuie virată de urgență, de obicei câteva mii de lei, sub pretextul unei situații medicale, al unei facturi neplătite sau al unei probleme neprevăzute.

Polițiștii atrag atenția că, în multe cazuri, părinții reacționează impulsiv și trimit banii fără să verifice identitatea reală a persoanei care a scris mesajul. Odată ce transferul este efectuat, banii ajung în conturi greu de urmărit, iar șansele de recuperare sunt minime.

Ce riscuri ascunde varianta „contului spart”

Există și o formă mai sofisticată a escrocheriei: reușesc să spargă conturile reale de WhatsApp ale unor persoane, după care trimit mesaje către toată lista de contacte. În acest caz, victima primește mesajul chiar de pe profilul unui membru al familiei sau al unui prieten, ceea ce face înșelătoria mult mai credibilă, relatează stiripesurse.ro.

Un exemplu recent este cazul unui bărbat de 40 de ani din România care a transferat 1.700 de lei, convins că ajută o rudă apropiată. Abia după ce a vorbit direct cu persoana respectivă, a realizat că fusese păcălit.

Ce recomandă Poliția și cum te poți proteja

Potrivit datelor furnizate de Inspectoratele de Poliție, escrocheriile digitale reprezintă una dintre infracțiunile cu cea mai mare creștere în ultimul an. Autoritățile le recomandă cetățenilor să fie extrem de vigilenți și să nu trimită bani pe baza unor mesaje primite online, indiferent cât de credibil par.

De asemenea, Poliția sfătuiește populația:

să contacteze direct persoana care cere bani, prin apel telefonic;

să nu apese pe linkuri sau atașamente primite pe ;

să raporteze orice tentativă de fraudă la 112.

„Nu apăsați pe linkuri suspecte și nu transferați bani pe baza unor mesaje venite pe WhatsApp, chiar dacă par trimise de cineva cunoscut. Este una dintre cele mai periculoase și răspândite metode de fraudă ale momentului.”, avertizează reprezentanții Poliției Române.