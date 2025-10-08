B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Fraude online pe WhatsApp iau amploare. Cum funcționează escrocheria „numărul nou”

Fraude online pe WhatsApp iau amploare. Cum funcționează escrocheria „numărul nou”

Iulia Petcu
08 oct. 2025, 22:05
Fraude online pe WhatsApp iau amploare. Cum funcționează escrocheria „numărul nou”
Sursa foto: Hepta /Zuma Press / Thomas Fuller
Cuprins
  1. Cum acționează escrocii pe WhatsApp
  2. Ce riscuri ascunde varianta „contului spart”
  3. Ce recomandă Poliția și cum te poți proteja

O nouă schemă de fraudă online face tot mai multe victime în România. Escrocii se folosesc de mesaje trimise pe WhatsApp, pretinzând că sunt copiii sau rudele destinatarilor, și cer bani „urgent”. În doar câteva zile, mai mulți români au fost păgubiți cu sume importante, iar Poliția avertizează că fenomenul se extinde rapid.

Cum acționează escrocii pe WhatsApp

Metoda este simplă, dar extrem de eficientă. Victima primește un mesaj de la un număr necunoscut, în care autorul pretinde că și-a schimbat telefonul: „Bună, tata! Mi-am schimbat numărul, acesta este noul meu contact. Te rog să îmi trimiți urgent un mesaj pe WhatsApp”. După ce stabilește o scurtă conversație pentru a câștiga încrederea, escrocul cere o sumă de bani care trebuie virată de urgență, de obicei câteva mii de lei, sub pretextul unei situații medicale, al unei facturi neplătite sau al unei probleme neprevăzute.

Polițiștii atrag atenția că, în multe cazuri, părinții reacționează impulsiv și trimit banii fără să verifice identitatea reală a persoanei care a scris mesajul. Odată ce transferul este efectuat, banii ajung în conturi greu de urmărit, iar șansele de recuperare sunt minime.

Ce riscuri ascunde varianta „contului spart”

Există și o formă mai sofisticată a escrocheriei: hackerii reușesc să spargă conturile reale de WhatsApp ale unor persoane, după care trimit mesaje către toată lista de contacte. În acest caz, victima primește mesajul chiar de pe profilul unui membru al familiei sau al unui prieten, ceea ce face înșelătoria mult mai credibilă, relatează stiripesurse.ro.

Un exemplu recent este cazul unui bărbat de 40 de ani din România care a transferat 1.700 de lei, convins că ajută o rudă apropiată. Abia după ce a vorbit direct cu persoana respectivă, a realizat că fusese păcălit.

Ce recomandă Poliția și cum te poți proteja

Potrivit datelor furnizate de Inspectoratele de Poliție, escrocheriile digitale reprezintă una dintre infracțiunile cu cea mai mare creștere în ultimul an. Autoritățile le recomandă cetățenilor să fie extrem de vigilenți și să nu trimită bani pe baza unor mesaje primite online, indiferent cât de credibil par.

De asemenea, Poliția sfătuiește populația:

  • să contacteze direct persoana care cere bani, prin apel telefonic;
  • să nu apese pe linkuri sau atașamente primite pe WhatsApp;
  • să raporteze orice tentativă de fraudă la 112.

„Nu apăsați pe linkuri suspecte și nu transferați bani pe baza unor mesaje venite pe WhatsApp, chiar dacă par trimise de cineva cunoscut. Este una dintre cele mai periculoase și răspândite metode de fraudă ale momentului.”, avertizează reprezentanții Poliției Române.

Tags:
Citește și...
Bolojan: „Deciziile de astăzi ale CCR ne permit să punem în aplicare încă două reforme importante. Avem nevoie de un stat corect, care nu-și bate joc de banul public”
Politică
Bolojan: „Deciziile de astăzi ale CCR ne permit să punem în aplicare încă două reforme importante. Avem nevoie de un stat corect, care nu-și bate joc de banul public”
Risc de blackout în România, în această iarnă. Ce anunț a făcut ministrul Energiei și ce măsuri ia Guvernul: „Oamenii trebuie să stea liniştiţi” (VIDEO)
Politică
Risc de blackout în România, în această iarnă. Ce anunț a făcut ministrul Energiei și ce măsuri ia Guvernul: „Oamenii trebuie să stea liniştiţi” (VIDEO)
Medicamente obișnuite pot declanșa rezultate fals pozitive la testele antidrog. Ce include lista publicată de Ministerul Sănătății
Politică
Medicamente obișnuite pot declanșa rezultate fals pozitive la testele antidrog. Ce include lista publicată de Ministerul Sănătății
Marcel Ciolacu și-a stabilit viitorul politic. Fostul șef al PSD și-a anunțat candidatura la Consiliul Județean Buzău
Politică
Marcel Ciolacu și-a stabilit viitorul politic. Fostul șef al PSD și-a anunțat candidatura la Consiliul Județean Buzău
Comisia Europeană acuză România că ignoră regulile UE. Ce substanțe trebuiau interzise în țara noastră
Politică
Comisia Europeană acuză România că ignoră regulile UE. Ce substanțe trebuiau interzise în țara noastră
Propunerile lui Motreanu și Buda, votate în Parlamentul European: fără impozite pe subvențiile agricole europene
Politică
Propunerile lui Motreanu și Buda, votate în Parlamentul European: fără impozite pe subvențiile agricole europene
Lovitură dură pentru bugetari și pensionari. Pensiile și salariile ar urma să fie înghețate. Cine a cerut această măsură (SURSE)
Politică
Lovitură dură pentru bugetari și pensionari. Pensiile și salariile ar urma să fie înghețate. Cine a cerut această măsură (SURSE)
Numărul bugetarilor, în creștere. Salariul net la stat, mai mare decât în privat. Cât a cheltuit statul român pentru a-și plăti angajații
Politică
Numărul bugetarilor, în creștere. Salariul net la stat, mai mare decât în privat. Cât a cheltuit statul român pentru a-și plăti angajații
CCR a amânat din nou decizia privind reforma pensiilor magistraților
Politică
CCR a amânat din nou decizia privind reforma pensiilor magistraților
Raluca Turcan: „Ilie Bolojan este singurul care și-a asumat responsabilitatea unei guvernări teribil de dificile”
Politică
Raluca Turcan: „Ilie Bolojan este singurul care și-a asumat responsabilitatea unei guvernări teribil de dificile”
Ultima oră
22:44 - Modelele BYD la Salonul Auto București. Producătorul chinez propune SEAL 5 DM-i şi SEAL 6 DM-i
22:20 - Mirabela Grădinaru, alături de tinerii designeri români! Ce mesaj le-a transmis în debutul Romanian Fashion Week (VIDEO)
22:00 - Sumele de bani găsite pe stradă. Ce prevede legea într-o astfel de situație
21:58 - Cauza morții lui Marius Keseri a fost dezvăluită. De ce a murit, de fapt, bateristul trupei Direcția 5: „A suferit foarte mult”
21:32 - Maria Constantin, hotărâtă să își schimbe viața! Ce regim urmează și cât de greu îi este: „Organismul meu a intrat într-un fel de sevraj”
21:15 - “Duster made in Japonia”. Cum arată noul model SUV lansat de Nissan. Seamănă izbitor cu mașina românească
21:05 - Acvaplanarea, pericolul care apare pe șosele pe timp ploios. Ce trebuie să facă șoferii ca să circule în siguranță
21:00 - TAROM extinde regulile pentru animalele de companie la bord. Ce condiții trebuie respectate de pasageri
20:48 - Ai pierdut ceva prețios? Spune această Rugăciune către Sfântul Mare Mucenic Mina și vei primi ajutor grabnic
20:33 - Bolojan: „Deciziile de astăzi ale CCR ne permit să punem în aplicare încă două reforme importante. Avem nevoie de un stat corect, care nu-și bate joc de banul public”