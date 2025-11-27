Un incident de securitate a afectat un furnizor terț al OpenAI, Mixpanel, expunând date non-sensibile ale unor utilizatori API. OpenAI susține că sistemele sale nu au fost compromise, însă incidentul ridică întrebări despre protecția datelor și siguranța partenerilor externi.

Ce s-a întâmplat cu datele OpenAI

Pe 9 noiembrie 2025, Mixpanel a identificat acces neautorizat într-o parte a infrastructurii sale, iar un set limitat de date a fost exportat. a primit informațiile pe 25 noiembrie și a demarat verificări independente. Compania subliniază că incidentul a fost izolat în mediul Mixpanel și că infrastructura OpenAI nu a fost compromisă.

Ce tip de date ar fi putut fi expuse

Datele afectate includ doar informații de profil asociate conturilor care utilizează API-ul OpenAI: numele de pe cont, adresa de e-mail, locația aproximativă, sistemul de operare, browserul folosit, site-urile de referință și identificatori organizaționali sau de utilizator. Nu au fost compromise conversații, chei API, parole, date de plată sau documente de identitate.

Ce măsuri a luat OpenAI

OpenAI a decis să elimine complet Mixpanel din serviciile active și a implementat controale suplimentare pe întregul lanț de furnizori. Utilizatorii și administratorii potențial afectați au fost notificați direct, iar compania a ridicat standardele minime de pentru toți partenerii.

Ce riscuri există pentru utilizatori

Compania avertizează că aceste date pot fi folosite în tentative de phishing sau atacuri de tip inginerie socială. Recomandarea este vigilență la mesaje suspecte, verificarea domeniului expeditorului și ignorarea solicitărilor de parole, coduri sau chei API. Activarea autentificării multifactor este puternic recomandată, relatează stiripesurse.ro.

Care este impactul asupra ecosistemului AI

Chiar dacă incidentul nu a compromis conversații sau informații sensibile, expunerile limitate pot crește riscul de atacuri asupra firmelor sau dezvoltatorilor care folosesc API-urile OpenAI. Transparența și măsurile de prevenție rămân esențiale, iar OpenAI promite actualizări dacă apar informații suplimentare.