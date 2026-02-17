Cum va ști ChatGPT dacă utilizatorul este minor și ce se schimbă concret
În Uniunea Europeană, noul sistem ar urma să devină activ în următoarele săptămâni, potrivit informațiilor transmise de OpenAI utilizatorilor săi. Compania a explicat într-un e-mail că va introduce un mecanism de predicție a vârstei în toate serviciile sale. Scopul acestei măsuri este de a crea un mediu mai sigur și mai bine adaptat pentru utilizatorii adolescenți, notează Le Figaro.
Inteligența artificială va analiza mai mulți indicatori indirecți pentru a stabili dacă un cont aparține unui minor. Printre aceștia se numără tipurile de subiecte discutate și intervalele orare în care utilizatorul este activ. Acest sistem este similar cu cel folosit deja de Discord.
Dacă există suspiciuni că utilizatorul este minor, vor fi aplicate automat anumite limitări. De exemplu, acesta nu va vedea reclame, iar unele forme de interacțiune vor fi restricționate. În plus, subiectele sensibile vor fi abordate cu mult mai multă precauție. Scopul este de a bloca accesul la conținut legat de violență, provocări periculoase sau jocuri de rol cu tentă sexuală ori romantică. De asemenea, vor fi limitate și materialele care promovează standarde de frumusețe extreme, diete nesănătoase sau rușinea față de propriul corp.
Cum își pot dovedi utilizatorii vârsta și de ce cresc restricțiile pentru minori
Dacă ChatGPT ajunge la concluzia că un cont aparține unui minor, chiar dacă utilizatorul este major, acesta va trebui să își confirme vârsta direct din setările contului. Verificarea se face prin intermediul Persona, un furnizor specializat. Acesta oferă mai multe opțiuni, inclusiv recunoaștere facială printr-un selfie video sau încărcarea unui act de identitate.
Procedura este gândită să fie rapidă și simplu de parcurs pentru utilizatori. OpenAI susține că documentele folosite pentru verificare nu sunt păstrate permanent, ci sunt șterse automat la șapte zile după finalizarea procesului.
Aceste schimbări apar într-un context tot mai tensionat la nivel internațional. Accesul copiilor și adolescenților la platformele digitale este tot mai intens discutat. După ce Australia a adoptat deja restricții stricte, Franța se pregătește, la rândul său, să interzică accesul la rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani.
Decizia OpenAI reflectă o tendință mai largă la nivel global. Marile platforme încearcă să răspundă presiunii publice și politice pentru o protecție mai mare a minorilor în mediul online.