Cum va ști ChatGPT dacă utilizatorul este minor și ce se schimbă concret

În Uniunea Europeană, noul sistem ar urma să devină activ în următoarele săptămâni, potrivit informațiilor transmise de OpenAI utilizatorilor săi. Compania a explicat într-un e-mail că va introduce un mecanism de predicție a vârstei în toate serviciile sale. Scopul acestei măsuri este de a crea un mediu mai sigur și mai bine adaptat pentru utilizatorii adolescenți, notează .

Inteligența artificială va analiza mai mulți indicatori indirecți pentru a stabili dacă un cont aparține unui minor. Printre aceștia se numără tipurile de subiecte discutate și intervalele orare în care utilizatorul este activ. Acest sistem este similar cu cel folosit deja de Discord.

Dacă există suspiciuni că utilizatorul este minor, vor fi aplicate automat anumite limitări. De exemplu, acesta nu va vedea reclame, iar unele forme de interacțiune vor fi restricționate. În plus, subiectele sensibile vor fi abordate cu mult mai multă precauție. Scopul este de a bloca accesul la conținut legat de violență, provocări periculoase sau jocuri de rol cu tentă sexuală ori romantică. De asemenea, vor fi limitate și materialele care promovează standarde de frumusețe extreme, diete nesănătoase sau rușinea față de propriul corp.

Cum își pot dovedi utilizatorii vârsta și de ce cresc restricțiile pentru minori

Dacă ChatGPT ajunge la concluzia că un cont aparține unui minor, chiar dacă utilizatorul este major, acesta va trebui să își confirme vârsta direct din setările contului. Verificarea se face prin intermediul Persona, un furnizor specializat. Acesta oferă mai multe opțiuni, inclusiv recunoaștere facială printr-un selfie video sau încărcarea unui act de identitate.