Instagramul a suferit o defecțiune tehnică majoră. Mii de conturi au fost suspendate

Instagram, rețeaua de socializare folosită de aproximativ 2 miliarde de persoane, pe data de 31 octombrie, ce a cauzat suspendarea mai multor conturi, potrivit .

Problemele au apărut în jurul orei 14:30 și au fost semnalate pe toate continentele, conform site-ului Down Detector.

,,V-am suspendat contul pe 31 octombrie 2022”, este mesajul de alertă pe care l-au primit mii de conturi.

,,Instagram pare că a picat. Sau mi-au fost închise conturile”, a reclamat un internaut. ,,Contul meu de Instagram a fost suspendat fără niciun motiv. Nu am primit nici măcar o notificare”, s-a plâns un altul.

There’s currently no word from on what is causing this issues. The problem seems pretty widespread with outage monitoring website, Down Detector, currently showing over 6,000 reports of users struggling with their Instagram accounts.

— Jaymin Shah (@JayminSOfficial)