Jurnaliştii au descoperit un grup israelian de foști ofițeri de securitate care s-a implicat în alegeri şi a distribuit fake-uri

Consorțiul internațional de jurnaliști OCCRP, inclusiv The Guardian, Der Spiegel, Haaretz și alte câteva publicații, a publicat o investigație asupra unui grup de influență online israelian care se numește „Team Jorge” care se implică în alegeri, desfășoară campanii de dezinformare folosind roboți și piratează conturi ale oficialitășilor de rang înalt din Telegram și Gmail.

Două treimi din campaniile prezidențiale în care a intervenit au avut loc în Africa

În vara anului 2022, trei jurnaliști de investigație de la The Maker, Radio France și Haaretz s-au apropiat de Team Jorge, dându-se drept reprezentanții unui potențial client din Republica Africană Ciad. „Scopul” lor fiind amânarea alegerilor în țară pentru o perioadă nedeterminată, „pentru a le proteja interesele economice”.

„Team Jorge” a declarat reporterilor că două treimi din campaniile prezidențiale în care a intervenit au avut loc în Africa, dar prezentările promoționale se referă la țări din Europa, America Latină, Asia de Sud-Est și Caraibe. Liderul echipei Tal Khanan, care s-a identificat drept Jorge, a declarat că echipa sa a desfășurat 33 de campanii „la nivel prezidențial”, dintre care 22 au fost „de succes”. Sarcina lor este să pirateze dispozitivele electronice, să colecteze și să falsifice materiale de șantaj, să răspândească dezinformarea, să perturbe alegerile și să lanseze campanii pe rețelele sociale.

Hanan și-a estimat munca în campania prezidențială la 15 milioane de dolari. Pentru două luni de muncă într-o țară africană la o comandă descrisă de jurnaliști, liderul echipei a cerut 6 milioane de dolari. El a oferit mai multe opțiuni de transfer de bani – printr-un ONG francez, o firmă de avocatură din Dubai sau școli islamice. „Ne place să fim în culise”, a spus Hanan.

Potrivit datelor deschise, Tal Hanan a colaborat cu forțele speciale israeliene și a fost specialist în explozibili, iar fratele său Zohar a fost examinator de poligraf. Hanan este listat ca șeful a două firme israeliene, dintre care una, Demoman International Ltd, este listată pe site-ul Ministerului Israel al Apărării. Membrii echipei Jorge au spus că au șase birouri și cel puțin 100 de angajați. Aceștia au menționat că încearcă să angajeze oameni cu experiență în serviciile speciale. Surse de securitate israeliene au confirmat pentru The Maker că unii dintre angajații echipei Jorge lucrau pentru forța de securitate internă a Israelului, cunoscută sub numele de Shabak.

Hackerii apelează direct la operatorii de telefonie mobilă

În iulie 2022, în timpul unei întâlniri Zoom, Hanan a adus în discuție contul Telegram al lui Dennis Itumbi, un consilier politic kenyan care a lucrat la campania pentru William Ruto, care a câștigat alegerile prezidențiale câteva săptămâni mai târziu. Presa locală s-a referit la Itumbi drept „mâna dreaptă” a lui Ruto. Șeful echipei Jorge le-a arătat reporterilor că poate citi corespondența lui Itumbi, precum și trimite mesaje din contul său.

Hanan le-a arătat reporterilor și contul de gmail al ministrului agriculturii mozambican, Celso Correia. El a confirmat reporterilor că adresa de e-mail și conținutul căsuței poștale îi aparțin.

Potrivit lui Khanan, pentru a sparge conturile de e-mail și Telegram, aceștia apelează direct la operatorii de telefonie mobilă. Ei instalează dispozitive pe echipamentele lor care le permit să trimită comenzi false și să primească mesaje SMS pentru autorizare în contul necesar.

El a mai spus că echipa sa a dezvoltat software-ul Advanced Impact Media Solutions (AIMS), care ar fi fost cumpărat de serviciile de informații din mai mult de zece țări. AIMS creează roboți care folosesc fotografii cu persoane reale și participă la campanii de dezinformare pe site-uri web și rețele sociale. Jurnaliştii au putut găsi 1.700 de conturi Twitter similare implicate în 21 de campanii AIMS. Au postat zeci de mii de tweet-uri.

„Timp de două ore, toată țara va vorbi despre ceea ce vreau”

Într-o întâlnire față în față cu reporterii din decembrie, „Team Jorge” a demonstrat o nouă caracteristică a AIMS: programul poate crea știri false folosind anumite cuvinte cheie și subiecte. „Un operator poate avea aproximativ 300 de profiluri. Timp de două ore, toată țara va vorbi despre ceea ce vreau”, a spus Zohar Khanan în timpul întâlnirii.

Unul dintre exemplele de activitate AIMS pe care le citează jurnaliştii este o campanie în favoarea lui Alexander Zingman, un om de afaceri din anturajul lui Alexander Lukaşenko. În martie 2021, Zingman a fost arestat în Congo sub acuzația de trafic de arme, dar ulterior a fost eliberat.

OCCRP își amintește de investigația sa conform căreia Zingman și un alt asociat de la Lukașenko au folosit companii-fantasmă pentru a acoperi o afacere profitabilă cu o companie minieră din Zimbabwe. În același timp, cu un an înainte, AIMS a derulat o campanie pe social media în favoarea lui Zingman. Unele dintre publicații au fost îndreptate împotriva rivalului său Vitaly Fishman. Avocatul lui Zingman a spus că clientul său nu a lucrat niciodată cu companii care se angajează în dezinformare.

Jurnaliștii au mai spus că profilurile „foarte reminiscente” de roboții AIMS au fost implicate în discreditarea operatorului de iahturi Burgess Yachts, acuzându-l că „slujește oligarhii care au căzut sub sancțiuni și au fost asociați cu Vladimir Putin”, relatează