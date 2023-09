Meta lansează Channels, o nouă funcție disponibilă pe platforma sa de mesagerie WhatsApp, similar cu Facebook sau Twitter

Compania mamă a platformei WhatsApp, miercuri anunțul lansării pe scară largă a noului său produs denumit „Channels” (Canale). Această funcție este acum accesibilă în peste 150 de țări.

Noul instrument să vizualizeze postările într-un mod similar cu Facebook sau Twitter, conform unui comunicat AFP. Cu toate acestea, deși Meta susține că Channels este disponibil în 150 de țări, utilizatorii din Statele Unite afirmă că această funcție nu este încă disponibilă în țara de origine a companiei. În urma solicitării AFP, Meta nu a furnizat încă o listă a țărilor în care serviciul este disponibil.

În regiunile unde WhatsApp a fost lansat, utilizatorii pot urmări conturi care oferă canale și vedea mesajele acestora într-o secțiune separată. Pot, de asemenea, să reacționeze la aceste mesaje cu comentarii și emoticoane, similar cu Facebook sau Twitter, conform .

📣 Channels are now available in over 150 countries 🎉 Get updates from the people and organizations you care about, right in WhatsApp.

