Microsoft a lansat Windows 11 din greșeală pe toate PC-urile

Săptămâna trecută, Microsoft a lansat versiunea finală a noii actualizări de Windows 11 pentru cei înscriși în programul Release Preview. Cea mai recentă versiune de test a sistemului de operare , după ce Microsoft a uitat să activeze limitările de rigoare.

Utilizatorii de pe Twitter și Reddit au fost foarte atenți și au observat instant greșeala celor de la Microsoft. Se pare că sute de utilizatori înscriși în programul Windows Insider au devenit brusc eligibili pentru a face trecerea la Windows 11 pe .

După cum se știe, Windows 11 este cel mai nou sistem de operare lansat de către Microsoft. Din cauza specificațiilor ridicate pe care acesta le are, platforma nu este compatibilă cu calculatoarele ce au procesoare mai vechi, iar cerințele de sistem punctate de compania americană sunt destul de greu de evitat.

În acest moment, Windows 11 necesită un procesor Intel de generația a 8-a sau un AMD Zen 2, cu foarte puține excepții. Totuși, există foarte multe modalități de a trece peste aceste limitări impuse de Microsoft, dar compania nu-ți va permite să-ți actualizezi sistemul de operare cu versiunile ce se află în stadiul de testare.

. my unqualified 7th gen W10 machine Release Preview channel is being offered Windows 11.

