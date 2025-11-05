B1 Inregistrari!
Google Maps lansează o inovație majoră pentru navigația auto. Cum devine noua funcție AI Google Maps un adevărat copilot virtual pentru șoferi

Google Maps lansează o inovație majoră pentru navigația auto. Cum devine noua funcție AI Google Maps un adevărat copilot virtual pentru șoferi

05 nov. 2025, 23:19
Google Maps lansează o inovație majoră pentru navigația auto. Cum devine noua funcție AI Google Maps un adevărat copilot virtual pentru șoferi
sursa foto: pixabay
Cuprins
  1. Cum reușește navigația asistată de AI să înțeleagă poziția mașinii
  2. Când va fi disponibilă această funcție și pe ce mașini
  3. De ce această inovație este un pas spre condusul semi-autonom

Google aduce o evoluție spectaculoasă în ghidarea auto, integrând inteligența artificială pentru a oferi asistență în timp real pe benzi. Noua funcție AI Google Maps va avertiza șoferii care se află pe banda greșită și le va indica momentul exact și optim pentru schimbarea direcției. Aplicația depășește astfel rolul de simplu sistem de orientare, devenind un instrument activ de siguranță la volan.

Cum reușește navigația asistată de AI să înțeleagă poziția mașinii

Sistemul revoluționar combină puterea de analiză a camerelor frontale ale mașinii cu datele de navigație și informațiile din trafic oferite de Google Maps. Inteligența Artificială procesează în timp real marcajele rutiere, înțelegând exact poziția vehiculului pe șosea – un salt calitativ față de vechile sisteme bazate exclusiv pe GPS.

Dacă un șofer se apropie de o ieșire crucială de pe autostradă, dar se află pe o bandă nepotrivită, aplicația va interveni cu avertismente vizuale și audio. Aceste alerte sunt oferite cu mult înainte de momentul critic, reducând semnificativ riscul de manevre bruște, periculoase, sau de ratare a traseului stabilit. Astfel, funcția AI Google Maps trece de la a da indicații la a asista activ conducerea.

Când va fi disponibilă această funcție și pe ce mașini

Noua opțiune de ghidare inteligentă pe benzi nu este disponibilă încă pentru toate dispozitivele mobile, deoarece necesită integrarea directă în sistemul mașinii. Funcția va debuta în următoarele luni pe modelele Polestar 4, inițial în Statele Unite și Suedia, potrivit Ziare.com.

Google a confirmat însă că va extinde treptat suportul și către alți producători auto care utilizează platforma Google în sistemele lor multimedia integrate. Mărci precum Volvo, Honda, Nissan și Ford se numără printre partenerii care vor beneficia de această inovație. Deși inițial suportul este limitat la autostrăzi, compania a promis extinderea treptată a funcționalității și pe drumuri urbane, sporind utilitatea funcției AI Google Maps.

De ce această inovație este un pas spre condusul semi-autonom

Noua funcție nu este doar un simplu upgrade, ci marchează o etapă esențială în evoluția condusului asistat. Prin combinarea analizei video cu Inteligența Artificială, Google Maps nu se mai limitează la comenzi generice de tipul „viraj la dreapta în 300 de metri”. Sistemul devine capabil să anticipeze greșelile de poziționare și să recomande din timp acțiunea corectă, imitând eficiența unui copilot uman.

Google susține că obiectivul principal al acestei tehnologii este creșterea siguranței și a încrederii la volan, în special pentru șoferii care navighează în zone necunoscute sau în cele prost semnalizate. Prin urmare, funcția AI Google Maps nu doar facilitează drumul, ci contribuie activ la o experiență de condus mai sigură și mai relaxată.

