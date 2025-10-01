Într-un proces de amploare desfășurat în Statele Unite, trei dintre cele mai mari companii de tehnologie din lume, Apple, Google și Meta, se confruntă cu acuzații grave legate de jocurile de noroc online. Reclamanții susțin că giganții digitali ar fi sprijinit aplicații de tip cazinou, încurajând dependența și obținând profituri uriașe din comisioane. O decizie recentă a instanței a respins tentativele companiilor de a bloca litigiul, deschizând calea unui proces de miliarde de dolari.

Care sunt acuzațiile

Mai multe plângeri depuse în instanță arată că platformele App Store, Google Play și rețeaua ar fi găzduit și promovat aplicații care simulează jocurile de noroc. Potrivit reclamanților, aceste aplicații oferă o experiență similară cu aparatele de tip slot machine din Las Vegas, generând dependență și având consecințe grave asupra sănătății mentale, de la depresie până la gânduri suicidare.

În schimb, companiile ar fi perceput un comision de aproximativ 30% din tranzacțiile efectuate, ceea ce ar fi adus venituri de peste 2 miliarde de dolari.

, Google și Meta au încercat să blocheze procesele, argumentând că nu pot fi trase la răspundere pentru conținutul creat de terți, invocând imunitatea prevăzută de Secțiunea 230 din legislația americană. Acest cadru legal protejează platformele online de responsabilitatea pentru materialele postate de utilizatori.

Totuși, judecătorul federal Edward Davila din San Jose, California, a respins argumentele lor, subliniind că în acest caz nu este vorba de publicarea de conținut, ci de procesarea plăților pentru aplicații care ar fi încălcat legea.

Ce prevede decizia instanței

Într-un document de 37 de pagini, magistratul a explicat că marile companii nu pot invoca rolul de „editori” atunci când intermediază tranzacții financiare. El a respins ideea că furnizarea de „instrumente neutre” pentru dezvoltatori le-ar exonera de răspundere.

„Esența acuzațiilor este că pârâții au procesat în mod necorespunzător plățile pentru aplicațiile de cazinou social”, a scris Davila, precizând că nu are importanță dacă activitatea îi transformă pe aceștia în „case de pariuri” sau în brokeri, relatează .

Apple, Google și Meta au acum posibilitatea de a contesta hotărârea, însă instanța a respins apeluri similare și în trecut. Procesul, deschis încă din 2021, rămâne astfel un dosar sensibil pentru cele trei companii, care riscă despăgubiri uriașe și daune triple, scrie Libertatea.ro.

Pentru moment, niciuna dintre companii nu a oferit comentarii oficiale, în timp ce avocații reclamanților așteaptă continuarea procedurilor. Moza financiară, estimată la de dolari, transformă acest caz într-unul dintre cele mai importante litigii privind responsabilitatea platformelor digitale în Statele Unite.