Microsoft și OpenAI, partenerii care au redefinit peisajul Inteligenței Artificiale cu lansarea ChatGPT, au finalizat o înțelegere majoră după negocieri îndelungate. Acest nou acord Microsoft OpenAI nu doar clarifică structura de proprietate și valoarea financiară, ci asigură companiei din Redmond acces extins la inovațiile viitoare, inclusiv la potențialele modele de Inteligență Generală Artificială (AGI).

Care este valoarea și miza pachetului de acțiuni obținut de Microsoft

Conform unui comunicat comun, va deține o participație de 27% din OpenAI, o mutare ce marchează tranziția oficială a producătorului ChatGPT către statutul de companie cu scop comercial. Valoarea acestei participații este estimată la nu mai puțin de 135 de miliarde de dolari, confirmând miza uriașă pe care o reprezintă AI-ul în piața tehnologică globală.

Această restructurare corporativă, care încheie o perioadă de incertitudine, permite OpenAI să opereze mai transparent și să atragă noi investiții externe. Până acum, OpenAI funcționa pe un model hibrid, cu o fundație non-profit la bază și o entitate comercială subsidiară. Prin eliminarea acestei ambiguități, acordul Microsoft OpenAI a fost salutat pe Wall Street, acțiunile Microsoft înregistrând o creștere notabilă de 4,2% în urma anunțului, potrivit Capital.ro.

Ce drepturi extinse dobândește Microsoft asupra tehnologiei AI

Dincolo de pachetul de acțiuni, Microsoft obține un acces privilegiat și extins asupra tehnologiilor dezvoltate de OpenAI. Potrivit înțelegerii, aceste drepturi se extind până în anul 2032 și includ accesul la eventualele modele care vor atinge pragul de Inteligență Generală Artificială (AGI), o formă de AI mult mai avansată, pe care mulți experți o consideră încă teoretică.

Totodată, Microsoft va continua să primească 20% din veniturile generate de OpenAI, conform acordului de partajare a veniturilor deja existent. Această clauză financiară solidă asigură investitorii că gigantul tech va beneficia pe termen lung de progresul tehnologic al partenerului său. Deși OpenAI își rezervă dreptul de a plăti o sumă suplimentară pentru a-și reduce obligațiile financiare către Microsoft, dependența tehnologică reciprocă rămâne calea dominantă pentru dezvoltarea viitoare.

Cum influențează această înțelegere poziția Microsoft pe piața AI

Finalizarea acestui acord Microsoft OpenAI elimină o mare incertitudine care plana asupra modului în care vor fi distribuite veniturile generate de ChatGPT. Analiza pieței arată că, prin obținerea unui pachet semnificativ de acțiuni și a drepturilor extinse de acces la tehnologie, Microsoft își consolidează ferm poziția de lider în cursa globală a Inteligenței Artificiale. Clarificarea perspectivelor de profit și parteneriatul pe termen lung oferă companiei un avantaj strategic esențial în fața competitorilor, asigurându-i un loc privilegiat în fața viitoarelor inovații .