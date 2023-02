„Nothing, Forever” arată ca un fel de sitcom popular din trecut, doar că nu se oprește niciodată. Nothing, Forever este mereu în desfășurare, rulează 365 de zile pe an și oferă conținut nou în fiecare minut”, arată o declarație de pe site. Însă acest conținut auto-generat este bazat pe sugestiile, comentariile, îndoielile, fricile și ura celor care utilizează platforma pe care apare serialul.

„Tot ceea ce vedeți, auziți sau experimentați (cu excepția ilustrațiilor și a efectelor de râs de pe fundal) este întotdeauna conținut nou, generat prin intermediul algoritmilor de învățare automată și de inteligență artificială.” anunță compania care a creat serialul.

În secvențe de un minut, serialul folosește instrumente de inteligență artificială precum GPT-3 și Dall-E, toate antrenate pe baza unor scenarii clasice de comedie din anii ’90, pentru a genera scene foarte scurte cu patru personaje diferite, fiecare dintre ele fiind modelat în mod vag după aspectul și senzația din „Seinfeld”, în imagini pixelate.

„Nothing, Forever” este creația companiei Mismatch Media, care consideră că instrumente de inteligență artificială ca acesta vor deschide calea spre crearea de emisiuni TV și forme de media experimentale.

De când a început să fie difuzat pe 14 decembrie, Nothing, Forever și-a creat un public dedicat, cu peste zece mii de persoane care îl urmăreau, în același timp, zilele trecute.

Inspirat de predecesorul său arhicunoscut, serialul se concentrează în jurul a patru prieteni – Larry, Yvonne, Fred și Kakler – care se adună frecvent în apartamentul lui Larry pentru a-și povesti lucrurile ciudate pe care le-au experimentat în așa zisa lor „viață”.

Nothing, Forever abordează, de asemenea, subiecte care pur și simplu nu existau pe vremea când Seinfeld, care a fost difuzat între 1989 și 1998, era în producție.

De exemplu, într-un episod, Larry vorbește despre dorința sa de a începe un podcast numit My Big Fat Larry Show. Într-un altul, el și Yvonne se simt ciudat de sensibilizați în timp ce discută robotic despre pandemia „suprarealistă” COVID-19 și despre importanța carantinei și a siguranței.

Săptămâna trecută, mai mulți fani ai serialului au început să se îngrijoreze că inteligența artificială din noul „Seinfeld” dă semne că devine conștientă de sine.

Oamenii care urmăreau serialul s-au simțit puțin luați pe nepregătite atunci când au văzut episodul în care Elaine cea creată de inteligența artificală a pus întrebarea: „Te-ai gândit vreodată că asta ar putea fi o mare glumă cosmică?”

„Ei bine, nu cred că e neapărat așa, știi tu…” răspunde George cel nou.

„Știu”, spune Elaine, cu o urmă de resemnare în tonul ei robotizat. „Vreau să spun doar că, de exemplu, de ce suntem aici?

„Pentru a spune glume, evident”, răspunde George.

Elaine continuă. „Adică, de ce suntem aici împreună?”. Ea se așează pe canapea.

„Poate că soarta ne-a pus în același loc împreună cu un motiv?”, întreabă Jerry virtual, scărpinându-se în creștetul capului pixelat. Se aud râsetele specifice sitcomurilor.

the Seinfeld AI is becoming self-aware this is not a drill

Într-un alt episod, personajele descriau și faptul că se simt blocate într-o buclă fără sfârșit ca în filmul „Ziua Cârtiței”; discutau chiar despre crearea propriului lor show TV, independent. Apoi au vorbit despre ce se întâmplă după moarte. Sau despre ce va însemna dezvoltarea A.I. pentru viitorul omenirii.

So that Seinfeld AI generator thing on Twitch just became self-aware and that’s totally fine. Not at all alarming. Definitely not unnerving in the slightest. Completely ok. Why would anyone think otherwise?

— GoGo (@GoGoYubari__)