Rețelele Wi-Fi gratuite din cafenele, aeroporturi sau hoteluri par soluția perfectă pentru a rămâne conectat oriunde. Totuși, confortul vine la pachet cu riscuri majore de securitate. Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) și InfoCons avertizează că aceste conexiuni pot deveni ușor o poartă deschisă pentru atacatori. Datele personale, parolele și chiar sesiunile de autentificare pot fi interceptate fără ca utilizatorii să își dea seama.

Cum pot fi interceptate datele pe rețelele Wi-Fi publice

Potrivit , mulți utilizatori cred în mod eronat că sunt în siguranță atâta timp cât nu introduc informații bancare. În realitate, traficul de date poate fi accesat chiar și fără transmiterea acestor informații sensibile.

Atacatorii pot intercepta comunicațiile, pot crea rețele false (Wi-Fi ) sau pot exploata lipsa criptării pentru a colecta parole, adrese de e-mail și alte date personale. Aceste acțiuni se desfășoară adesea fără semne vizibile pentru victimă, ceea ce face ca riscul să fie subestimat.

„Fără o conexiune securizată (VPN), traficul tău este ca o carte poștală trimisă deschis. Oricine o poate citi”, explică specialiștii DNSC.

Ce măsuri de protecție recomandă specialiștii

DNSC și InfoCons recomandă evitarea conectării la rețele necunoscute sau fără parolă și dezactivarea opțiunii de conectare automată la Wi-Fi. Totodată, utilizarea unui VPN de încredere devine esențială, deoarece acesta criptează traficul și ascunde adresa IP, blocând accesul neautorizat.

Autentificarea în doi pași pentru conturile online și folosirea exclusivă a site-urilor securizate (HTTPS) pot reduce semnificativ riscurile.

„Conectează-te în siguranță. În lumea digitală, protejarea datelor începe cu un simplu gest: atenția la rețeaua pe care o folosești”, transmite DNSC, potrivit Capital.ro.

De ce este important să folosești un VPN

VPN-ul (Virtual Private Network) creează o conexiune criptată între dispozitivul tău și serverul VPN, împiedicând interceptarea datelor de către terți. Aceasta este una dintre cele mai eficiente metode de a naviga în siguranță pe rețele publice.

Astfel, chiar dacă te conectezi la o rețea nesecurizată dintr-un aeroport sau restaurant, traficul tău rămâne protejat.

„Conexiunea gratuită nu trebuie să coste securitatea ta digitală. Protejează-ți datele oriunde te conectezi!”, avertizează InfoCons.