Serviciul lui Elon Musk de internet prin satelit este disponibil și în România

Joi, serviciul de internet prin satelit Starlink, dezvoltat de SpaceX, , a devenit disponibil și în România.

Starlink este o „constelație” de sateliți construită de SpaceX pentru a oferi acces la internet prin satelit.

Eduard Lucian Lovin, vicepreședintele ANCOM a transmis pe pagina sa de Twitter informația potrivit căreia Starlink, a devenit disponibil și în România.

„Serviciile comerciale #Starlink sunt acum live și disponibile în #România începând de ieri, 7 aprilie. Utilizatorii din România se pot aștepta să vadă viteze de date între 100 Mbps și 200 Mbps cu latență de 20ms în majoritatea locațiilor. Starlink oferă, de asemenea, o acoperire critică pentru Ucraina”, a scris vicepreședintele ANCOM.

În România, costă 3.200 de lei, iar transportul se ridică la 410 lei. Costul lunar de întreținere a antenei va fi de 529 de lei. Serviciul promite latență redusă şi viteza de download de până la 250 Mb/s, potrivit publicației de profil .

commercial services are now live and available in starting yesterday, April 7. Users in Romania can expect to see data speeds between 100 Mbps and 200 Mbps with latency 20ms in most locations. Starlink also provide critical coverage of🇺🇦 🇷🇴🇺🇸🇺🇦

— Eduard Lovin 🇷🇴🇪🇺 (@LovinEduard)