Acasa » IT&C » Un telefon scăpat în apă nu înseamnă neapărat sfârșitul. Ce metodă alternativă și sigură ar trebui să folosești în loc de celebrul truc cu orez

Un telefon scăpat în apă nu înseamnă neapărat sfârșitul. Ce metodă alternativă și sigură ar trebui să folosești în loc de celebrul truc cu orez

29 oct. 2025, 23:56
Un telefon scăpat în apă nu înseamnă neapărat sfârșitul. Ce metodă alternativă și sigură ar trebui să folosești în loc de celebrul truc cu orez
Sursa foto: Captură Video - YouTube
Cuprins
  1. Care este primul lucru pe care trebuie să îl faci
  2. De ce celebra metodă cu orez nu este recomandată de experți
  3. Cum trebuie uscat corect telefonul după ce a fost scăpat în apă

Fie că se întâmplă lângă piscină sau într-o clipă de neatenție în baie, scăparea telefonului în lichide provoacă întotdeauna un moment de panică. Din fericire, acționând rapid și corect, nu este neapărat un verdict de „moarte” pentru dispozitivul tău. Cu metodele tradiționale infirmate de producători, trebuie să știm exact ce trebuie făcut pentru a salva un telefon scăpat în apă.

Care este primul lucru pe care trebuie să îl faci

Primul pas este și cel mai important: scoateți smartphone-ul din lichid imediat ce puteți. Odată recuperat, dacă telefonul este pornit, opriți-l imediat. Rezistați tentației de a-l debloca sau de a verifica dacă funcționează, deoarece orice circuit electric activ în prezența umezelii poate provoca un scurtcircuit și deteriora iremediabil componentele interne. Dacă este deja oprit, lăsați-l așa.

În cazul în care telefonul este rezistent la apă și a intrat în contact cu un lichid diferit de apă (suc, cafea, apă sărată), Apple și Samsung recomandă clătirea ușoară a zonei afectate cu apă de la robinet, având grijă să nu înrăutățiți situația. Ulterior, dacă este posibil, scoateți bateria (un pas imposibil la majoritatea smartphone-urilor moderne), cartela SIM și cardul de memorie, pentru a permite uscarea rapidă, scrie goodhousekeeping.com.

De ce celebra metodă cu orez nu este recomandată de experți

Ani de zile, sfatul popular a fost să introduci telefonul într-un bol cu orez uscat, crezând că acesta va absorbi umezeala. Însă producătorii, inclusiv Apple, au avertizat recent împotriva acestei metode. Particulele mici de orez se pot infiltra în porturile dispozitivului, în special în conectorii Lightning sau USB-C, cauzând daune fizice suplimentare sau blocaje.

În loc să folosiți orez, ștergeți telefonul cu un prosop de hârtie sau o cârpă moale și curată. Apoi, scuturați ușor smartphone-ul, cu portul de încărcare orientat în jos, pentru a elimina excesul de lichid din mufele de căști și încărcare. Este esențial să nu introduceți niciodată un bețișor de bumbac sau o bucată de prosop în interiorul conectorilor, deoarece acest lucru poate împinge apa mai adânc.

Cum trebuie uscat corect telefonul după ce a fost scăpat în apă

Metoda cea mai sigură de uscare este utilizarea aerului rece. Așezați dispozitivul într-o zonă uscată, cu un flux de aer constant, de exemplu, în fața unui ventilator care suflă aer rece. Unii experți susțin folosirea unui spray cu aer comprimat pentru a usca porturile, însă Apple descurajează acest lucru.

O soluție mai sigură, recomandată de mulți experți, este plasarea telefonului într-un recipient etanș plin cu pachete de gel de siliciu (cele pe care le găsiți în cutiile de pantofi sau electronice). Acestea sunt mult mai eficiente la absorbția umezelii decât orezul. Cel mai important sfat este: nu încărcați telefonul până nu sunteți absolut sigur că este complet uscat. Încărcarea unui dispozitiv umed poate distruge permanent circuitele.

