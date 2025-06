Un clasic de la Nokia revine pe piață. Modelul 1100 a fost reinventat pentru fani

Un model de telefon lansat de , a fost reinventat, cu o baterie care ține câteva zile, ecran de 2,8 inch și carcasă din aluminiu premium. Noul dispozitiv este destinat nu doar fanilor, ci și celor care își doresc o alternativă la actualele smartphone.

a fost unul dintre cele mai vândute din istorie. Acum, producătorul finlandez a relansat dispozitivul într-o formă complet reinventată. Noul Nokia 1100 are un design modern și este produs din materiale premium. În plus, autonomia bateriei este greu de egalat. Doar designul păstrează păstrează simplitatea originalului.

Producătorii au păstrat structura de bază a telefonului, dar au renunțat la carcasa de plastic ieftin și au înlocuit-o cu alta, din aluminiu. Tastele noului dispozitiv sunt fabricate din ceramică, iar butonul de navigare este acoperit cu cristal de safir, material folosit la ceasurile de lux.

Noul model 1100 este disponibil în culorile Midnight Black, Arctic Silver și într-o ediție limitată Heritage Blue, dedicată fanilor versiunii originale.

