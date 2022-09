Un vlogger şi-a “sacrificat” maşina intenţionat pentru a testa noua funcţie introdusă pe iPhone 14 (video)

Autorul canalului TechRax a decis să testeze noua funcția de notificare a autorităților în caz de accident rutier, introdusă odată cu noile generaţii de telefoane şi ceasuri de la Apple. Şi a făcut-o într-un mod original. Pentru asta a organizat un adevărat crash test cu o maşină pe care a cumpărat-o din bani proprii, notează .

Controlul maşinii s-a făcut autonom

Potrivit sursei citate, pentru a efectua testele, vloggerul și echipa sa au amenajat bariere într-un câmp din “scheletele” altor autovehicule. În acest “perete” maşina funcţională folosită pentru experiment fost izbită, însă la volan şi în habitaclu nu se afla nimeni. , iar noul iPhone 14 Pro a fost simplu fixat cu bandă adezivă de unul dintre scaune.

Într-o primă încercare automobilul a fost lansat spre obstacol cu viteză mică. iPhone-ul a reușit să înregistreze coliziunea și a început o numărătoare inversă până la un apel automat la serviciul de salvare, însă a fost remarcat un lag sau un delay, o întârziere de aproximativ 10 secunde.

Senzorii smartphone-ului au putut determina impactul

În a doua tentativă maşina a fost accelerată mai tare, iar impactul a fost ceva mai puternic. Încercarea a avut de asemenea succes. Senzorii smartphone-ului au putut determina impactul și a demarat o numărătoare inversă până la

Amintim că în urma unui accident rutier, şoferul care are în posesie cel mai nou telefon sau ceas de la Apple are la dispoziție 10 secunde pentru a confirma astfel că este ok şi nu e necesar de solicitat ambulanța. În cazul în care este în stare inconștientă şi nu poate anula cronometrul, serviciile de intervenție sunt notificate imediat şi li se expediază locaţia telefonului/ceasului, relatează