Vești proaste pentru utilizatorii Apple. iPhone 14 va aduce modificări semnificative în oferta de telefoane

iPhone 14 este destinat succesului, iar odată cu nouă serie de telefoane este foarte interesantă.

Totodată există posibilitatea ca Apple să rupă complet gama de numere, iar noile iPhone-uri să fie , „Pro” sau „non Pro” și anul, ceea ce ar corespunde cu ceea ce a făcut Apple cu iPad-ul.

Cea mai mare schimbare pentru iPhone 2022 este eliminarea decupajului de pe ecran. Designul cu crestături a fost introdus pentru prima dată cu iPhone X și nu s-a mai schimbat de atunci.

Analistul Apple, Ming-Chi Kuo, afirmă că Apple . Acesta mai susține, de asemenea, că schimbarea de design va fi realizată numai dacă prototiparea și producția Apple vor merge conform planului. Obiectivul actual al Apple este de a aduce un nou design numai pentru iPhone 14 Pro și iPhone 14 Pro Max. Ca atare, iPhone 14 standard își păstrează designul original.

Informațiile cele mai interesante sunt însă legate de iPhone 14 Pro, telefon care ar urma să vină dotat cu procesorul A16 Bionic, mai multă memorie RAM, conectivitate USB și un ecran fără notch. Mai mult de atât, ar urma să aibă o cameră de 48MP mult mai capabilă decât pe modelele non-Pro.

O altă schimbare introdusă de seria iPhone 14 va fi , locul acestuia urmând să fie ocupat de un model Max, care le va oferi utilizatorilor o diagonală de 6.7”.

14: $799

14 Max: $899

14 Pro: $1099

14 Pro Max: $1199

Apple is currently considering this.

Production costs are increasing and there has to be more than a $100 difference between the 14 Max and the 14 Pro.

Makes sense to me and wouldn’t expect changes.

Will keep you updated.

— LeaksApplePro (@LeaksApplePro)