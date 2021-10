WhatsApp aduce o schimbare majoră în setări, ce-i va bucura pe toţi utilizatorii

WhatsApp, aplicaţia de mesagerie cel mai mult utilizată la nivel mondial, probabil, în acest moment, pregăteşte o modificare majoră în setările sale. IT-iştii acestui produs electronic lucrează intens la surpriza despre care vorbim acum.

Noua opţiune din setările de la WhatsApp se referă la implementarea unui player care să permita redarea mesajelor vocale din orice interfaţă a aplicaţiei, astfel că, dacă vrem să ascultăm un mesaj vocal, nu trebuie să mai rămânem în interfaţa conversaţiei pentru a-l auzi.

Ce setări şi opţiuni pregăteşte WhatsApp?

În imaginea de mai jos puteti vedea schimbarea la care lucreaza WhatsApp in momentul de fata, un nou player urmand a fi vizibil deasupra interfetei de utilizator in cadrul aplicatiei de mesagerie, iar multumita lui vom putea asculta mesajele vocale in orice interfata, conform idevice.ro.

WhatsApp va permite închiderea rapidă a acelui player prin apasarea unui simplu buton, insa in aceeasi masura va permite inclusiv intreruperea redarii unui mesaj, sau reinitierea acestui proces, daca avem nevoie de asta. Ideea din spatele acestui player este una extrem de buna, iar cei de la WhatsApp s-au gandit ca utilizatorilor le este utilă o asemenea funcţionalitate, mai ales dacă ascultă foarte multe mesaje vocale care au fost trimise de către alte persoane.