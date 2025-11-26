Afacere de spionaj descoperită în Franța. Poliția a arestat patru persoane, dintre care doi cetățeni ruși, aceștia fiind suspectați că ar fi spionat pentru o putere străină.

Poliţia franceză a arestat patru persoane, între care două cu , suspectate că au spionat pentru o putere străină. Anunțul referitor la această afacere de spionaj a fost făcut de un procuror de la parchetul din Paris, citat de Reuters. Persoanele respective se aflau sub monitorizarea autorităților de mai multă vreme.

Potrivit informațiilor furnizate de , una dintre persoanele este Anna N., cu dublă naţionalitate franceză şi rusă. Aceasta se afla sub supravegherea agenţiei franceze de informaţii interne încă din luna ianuarie. Aceasta este suspectată că ar fi implicată în activităţi de culegere de informaţii.

„În special, ea este suspectată că a contactat directori ai mai multor companii franceze pentru a obţine informaţii referitoare la interesele economice ale Franţei”, a transmis Parchetul într-un comunicat.

Mass-media franceză speculează că în spatele acestei afaceri se află Rusia. Speculațiile au venit, deși parchetul nu a comunicat oficial pentru ce ţară spionau cele patru persoane.

Espionnage économique et ingérence au profit de la Russie: quatre personnes mises en examen, dont deux Français et une Franco-Russe — BFMTV (@BFMTV)

Cine sunt persoanele puse sub acuzare

Surse din cadrul parchetului din Paris au relatat că patru persoane au fost puse sub acuzare într-o afacere de spionaj. Acuzațiile vizează suspiciuni de spionaj economic și de ingerinţă în favoarea Rusiei. Pe lângă Anna N., presa i-a identificat pe Vincent P. şi Bernard F., ambii născuţi în Franţa, şi Viacheslav P., cetăţean rus.

Potrivit biroul procurorului, Anna N. a fondat „SOS Donbass, o asociaţie, cu sediul în Franţa, care susține că militează pentru legături mai strânse între Europa şi Rusia. cere încetarea livrărilor de arme către Ucraina. Suspecta riscă până la 45 de ani de închisoare şi o amendă de 600.000 de euro (694.500 dolari).

Acuzațiile la adresa sa variază de la complicitate la distrugerea siturilor istorice, crimă organizată, spionaj şi activităţi de informaţii pentru o putere străină. Ceilalți trei suspecți riscă, de asemenea, pedepse cu închisoarea şi amenzi pentru acuzaţii similare.