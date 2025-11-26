B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Afacere de spionaj în Franța. Poliția a arestat patru persoane dintre care doi ruși

Afacere de spionaj în Franța. Poliția a arestat patru persoane dintre care doi ruși

Adrian Teampău
26 nov. 2025, 12:28
Afacere de spionaj în Franța. Poliția a arestat patru persoane dintre care doi ruși
Spioni
Cuprins
  1. Afacere de spionaj descoperită în Franța
  2. Cine sunt persoanele puse sub acuzare

Afacere de spionaj descoperită în Franța. Poliția a arestat patru persoane, dintre care doi cetățeni ruși, aceștia fiind suspectați că ar fi spionat pentru o putere străină.

Afacere de spionaj descoperită în Franța

Poliţia franceză a arestat patru persoane, între care două cu cetăţenie rusă, suspectate că au spionat pentru o putere străină. Anunțul referitor la această afacere de spionaj a fost făcut de un procuror de la parchetul din Paris, citat de Reuters. Persoanele respective se aflau sub monitorizarea autorităților de mai multă vreme.

Potrivit informațiilor furnizate de procurori, una dintre persoanele este Anna N., cu dublă naţionalitate franceză şi rusă. Aceasta se afla sub supravegherea agenţiei franceze de informaţii interne DGSI încă din luna ianuarie. Aceasta este suspectată că ar fi implicată în activităţi de culegere de informaţii.

„În special, ea este suspectată că a contactat directori ai mai multor companii franceze pentru a obţine informaţii referitoare la interesele economice ale Franţei”, a transmis Parchetul într-un comunicat.

Mass-media franceză speculează că în spatele acestei afaceri se află Rusia. Speculațiile au venit, deși parchetul nu a comunicat oficial pentru ce ţară spionau cele patru persoane.

Cine sunt persoanele puse sub acuzare

Surse din cadrul parchetului din Paris au relatat că patru persoane au fost puse sub acuzare într-o afacere de spionaj. Acuzațiile vizează suspiciuni de spionaj economic și de ingerinţă în favoarea Rusiei. Pe lângă Anna N., presa i-a identificat pe Vincent P. şi Bernard F., ambii născuţi în Franţa, şi Viacheslav P., cetăţean rus.

Potrivit biroul procurorului, Anna N. a fondat „SOS Donbass, o asociaţie, cu sediul în Franţa, care susține că militează pentru legături mai strânse între Europa şi Rusia. Organizația cere încetarea livrărilor de arme către Ucraina. Suspecta riscă până la 45 de ani de închisoare şi o amendă de 600.000 de euro (694.500 dolari).

Acuzațiile la adresa sa variază de la complicitate la distrugerea siturilor istorice, crimă organizată, spionaj şi activităţi de informaţii pentru o putere străină. Ceilalți trei suspecți riscă, de asemenea, pedepse cu închisoarea şi amenzi pentru acuzaţii similare.

Tags:
Citește și...
Originea numelui Marea Neagră: Misterul, elucidat de experți. Ce s-a descoperit
Externe
Originea numelui Marea Neagră: Misterul, elucidat de experți. Ce s-a descoperit
Pericolul din pantofii Nike și Adidas produși în Indonezia. Descoperire îngrijorătoare a autorităților din Olanda și SUA
Externe
Pericolul din pantofii Nike și Adidas produși în Indonezia. Descoperire îngrijorătoare a autorităților din Olanda și SUA
Incendiu devastator în Hong Kong. Cinci zgârie-nori, în flăcări. Mai mulți morți și răniți (VIDEO)
Externe
Incendiu devastator în Hong Kong. Cinci zgârie-nori, în flăcări. Mai mulți morți și răniți (VIDEO)
Încă un stat din UE recunoaște femicidul ca pe o infracțiune distinctă. Cum va fi pedepsit
Externe
Încă un stat din UE recunoaște femicidul ca pe o infracțiune distinctă. Cum va fi pedepsit
STENOGRAMĂ: Discuția secretă între trimisul lui Trump și consilierul lui Putin. Ce plan au pus la cale privind războiul din Ucraina: „Asta este convingerea mea”
Externe
STENOGRAMĂ: Discuția secretă între trimisul lui Trump și consilierul lui Putin. Ce plan au pus la cale privind războiul din Ucraina: „Asta este convingerea mea”
Mii de criminali ruși scapă de pedepse dacă își exprimă intenția de a lupta pe front. Metoda prin care Rusia transformă infractori în eroi naționali
Externe
Mii de criminali ruși scapă de pedepse dacă își exprimă intenția de a lupta pe front. Metoda prin care Rusia transformă infractori în eroi naționali
Witkoff se va întâlni cu Putin săptămâna viitoare
Externe
Witkoff se va întâlni cu Putin săptămâna viitoare
Țara în care bărbații sunt îndemnați să își denunțe „soțiile neascultătoare”: „Femeile trebuie predate lor pentru a putea fi «corectate»”
Externe
Țara în care bărbații sunt îndemnați să își denunțe „soțiile neascultătoare”: „Femeile trebuie predate lor pentru a putea fi «corectate»”
Un italian s-a deghizat 3 ani în mama sa moartă pentru a-i încasa pensia. Cum a fost prins (VIDEO)
Externe
Un italian s-a deghizat 3 ani în mama sa moartă pentru a-i încasa pensia. Cum a fost prins (VIDEO)
Un bărbat îmbrăcat în Moș Crăciun a fost arestat după ce montarea unui brad uriaș a luat o turnură tragică
Externe
Un bărbat îmbrăcat în Moș Crăciun a fost arestat după ce montarea unui brad uriaș a luat o turnură tragică
Catalin Drula
Ultima oră
13:53 - Loredana Groza și Anastasia Soare au făcut furori pe TikTok: „Mă las de sprâncene”. Cum s-au filmat cele două dive
13:49 - Marea Britanie introduce ETA: Românii nu vor mai putea călători fără această autorizație. Cât costă și cât timp este valabilă
13:49 - Final de sezon cu ghinion. Neymar a suferit o nouă accidentare. Participarea la Cupa Mondială este incertă
13:41 - Sorin Grindeanu iese din nou la atac. Șeful PSD cere o analiză a măsurilor de austeritate luate de Ilie Bolojan (VIDEO)
13:26 - Dosar penal cu acuzații de pornografie infantilă. Procurorii DIICOT au reținut mai mulți suspecți
13:26 - Nicușor Dan, nimic despre drona care s-a plimbat pe deasupra României. Și Ilie Bolojan a ratat momentul
13:17 - Originea numelui Marea Neagră: Misterul, elucidat de experți. Ce s-a descoperit
13:15 - Oana Lis: „Am îmbătrânit zece ani în trei zile”. De ce a ajuns de urgență la spital
13:15 - Desertul perfect pentru Postul Crăciunului. Este gata în mai puțin de o oră și se prepară cu doar câteva ingrediente
12:54 - Pericolul din pantofii Nike și Adidas produși în Indonezia. Descoperire îngrijorătoare a autorităților din Olanda și SUA