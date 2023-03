WhatsApp și Signal, mai bine blocate în Marea Britanie decât să își modifice setările de securitate

Reprezentanții WhatsApp au declarat că preferă ca aplicația să fie blocată în Marea Britanie decât să modifice setările sistemului de criptare a conversațiilor. Will Cathcart, directorul acesteia, refuză să se conformeze dacă se va cere slăbirea confidențialității mesajelor criptate.

De asemenea, reprezentanții Signal au declarat că ar putea înceta oferirea serviciilor în Marea Britanie, dacă proiectul de lege va impune scanarea mesajelor.

Guvernul cere ca utilizatorii să aibă confidențialitate, iar copii să aibă mai multă siguranță.

„Utilizatorii noștri din întreaga lume doresc securitate – 98% dintre utilizatorii noștri sunt în afara Regatului Unit și nu vor să reducem securitatea produsului. Recent am fost blocați în Iran, de exemplu. Nu am văzut niciodată o democrație liberală să facă asta”, a spus Will Cathcart.

Signal „ar pleca 100% sigur” și ar înceta furnizarea serviciilor în Marea Britanie, dacă proiectul de lege impune slăbirea confidențialității sistemului de mesagerie criptată, potrivit președintelui companiei, Meredith Whittaker.

Props to on having the forthrightness to say this so clearly, and the ball is now in ‘s court to consider whether Meta will make the same stand in favour of end-to-end privacy.

