WhatsApp vine cu o nouă funcție, ce-i va bucura pe toţi utilizatorii

WhatsApp nu s-a sfiit să experimenteze cu noi funcționalități în ultima vreme. Lucrează la o actualizare surpriză care va fi disponibilă atât pentru iPhone cât și pentru Android, dezvoltată în secret de o companie americană, dar lansarea oficială nu este chiar atat de departe.

WhatsApp care le va permite utilizatorilor să creeze sondaje în cadrul grupurilor de conversatii, pentru a sonda rapid membrii grupului.

WhatsApp a gândit o interfață interesantă pentru această functionalitate, mai ales pentru persoanele care doresc să facă sondaje de opinie în cadrul grupurilor de conversatii. Utilizatorul va putea să enumere opțiunile sau să solicite opțiunile pe care membrii grupului le pot vota.

Funcția de sondaj este încă într-o fază destul de incipientă și nu este încă disponibilă în WhatsApp. Totodată, WABetainfo arată că sondajele WhatsApp și vor fi criptate end-to-end.

În plus, WhatsApp testează și o secțiune dedicată „Comunității” pentru a facilita urmărirea grupurilor și comunităților din care faci parte. Fila Comunitate va înlocui fila actuală a camerei, aflată în partea stângă.

Capacitatea de a crea sondaje și secțiunea dedicată „Comunitate” sunt încă în curs de dezvoltare și nu au fost încă implementate pentru utilizatori.

📝 WhatsApp beta for iOS 22.6.0.70: what’s new?

WhatsApp is finally working on a feature that allows creating polls in groups, for a future update of the app! 😍

— WABetaInfo (@WABetaInfo)