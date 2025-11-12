B1 Inregistrari!
Acasa » Meteo » Vremea astăzi, 12 noiembrie. Soarele rămâne ascuns după nori în cea mai mare parte a țării

Vremea astăzi, 12 noiembrie. Soarele rămâne ascuns după nori în cea mai mare parte a țării

12 nov. 2025, 08:17
Vremea astăzi, 12 noiembrie. Soarele rămâne ascuns după nori în cea mai mare parte a țării
Sursa foto: Pixabay
Cuprins
  1. Vremea se anunță mohorâtă în sudul țării
  2. Vremea în Moldova, Muntenia și Bucovina
  3. Vremea în centrul și vestul țării
  4. Bucureștenii nu vor vedea nici astăzi soarele. Vremea mohorâtă persistă în Capitală

Miercuri, vremea din majoritatea țării este mohorâtă. În unele zone se vor înregistra ploi, iar în altele, dimineața debutează cu ceață. În mare parte a României, temperaturile continuă să fie peste normalul perioadei. 

Vremea se anunță mohorâtă în sudul țării

În Dobrogea și Bărăgan, atsmofera este preponderent închise și nu este exclus să apară și precipitații. Și vântul își face simțită simțită prezența, însă valorile maxime sunt mai mari decât în ziua precedentă și ajung până la 15 grade.

Deși românii din Oltenia nu vor vedea soarele astăzi, se vor înregistra ploi doar în anumite zone. Temperaturile sunt mai ridicate decât în alte regiuni și pot ajunge la 16 grade.

Vremea în Moldova, Muntenia și Bucovina

În sudul Moldovei și nordul Munteniei, situația nu este cu mult diferită de cea din sudul țării. Norii vor marca ziua de miercuri, iar pe alocuri, vor cădea și precipitații sub formă de ploaie. Termometrele vor indica chiar și 15 grade Celsius, potrivit informațiilor de pe site-ul ANM.

Vremea este la fel de capricioasă și în partea de nord a Moldovei și în Bucovina. Cerul va fi preponderent înnorat și se vor înregistra câteva ploi. Valorile termice nu vor depăși 13 grade.

Vremea în centrul și vestul țării

În Transilvania și în Maramureș, soarele va rămâne toată ziua ascuns după nori și este de așteptat apariția ploilor. La altitudini mari, precipitațiile sunt mixte. Temperaturile sunt în creștere, dar nu dor vor depăși 11 grade. La noapte, minimele ajung chiar și la minus 3 grade.

Valorile termice sunt mai ridicate și în vest. Dacă ieri, la Timișoara, se înregistrau 7 grade, astăzi termometrele vor indica 12. Și aici, atmosferă este închisă și pot apărea ploi.

Bucureștenii nu vor vedea nici astăzi soarele. Vremea mohorâtă persistă în Capitală

Bucureștenii nu vor avea parte de soare nici astăzi. Ziua se anunță mohorâtă, cu temperaturi care nu depășesc 13-14 grade, după prânz. Nu sunt șanse foarte crescute de ploaie.

La noapte, norii se mai risipesc. Spre dimineață, termometrele vor indica 5 grade.

