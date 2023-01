20 de grade în ianuarie: Ce pericol ne pândește și de ce se întâmplă schimbări climatice

Specialiștii în meteorologie au avertizat că ne confruntăm cu o situație de criză climatică, din cauza accelerării încălzirii globale, și că este nevoie de acțiuni imediate pentru a preveni consecințele devastatoare ale acestui fenomen, notează

Cei mai călduroși 5 ani din perioada 1900-2022

Potrivit datelor oficiale date publicității de Ministerul Mediului, anul 2022 a fost al treilea cel mai călduros an din istoria măsurătorilor meteorologice din România, temperatura medie anuală fiind de 11,77oC, cu o abatere termică de 1,55oC faţă de media perioadei 1981-2010. Toate acestea îi fac pe climatologi să avertizeze că „trăim deja schimbarea climei”.

Cei mai călduroși 5 ani din perioada 1900-2022 sunt: 2019, 2020, 2022, 2015 şi 2007, iar intervalul 2012-2022 reprezintă perioada de 11 ani consecutivi cea mai călduroasă, fapt care confirmă în mod evident tendinţa de creştere a temperaturii aerului şi în ţara noastră, a comunicat Ministerul Mediului.

În plus, anul 2022 a înregistrat în 9 luni abateri termice lunare pozitive, cele mai mari, în ordine descrescătoare, fiind în lunile februarie şi decembrie/+3,1oC, urmate de noiembrie / +2,6oC, august/ +2,0oC, iunie/ +1,8oC, iulie/ +1,7oC, octombrie/ +1,6oC, ianuarie/ +1,3oC şi mai/ +0,4oC. Decembrie 2022 a fost a treia cea mai călduroasă lună decembrie din 1961 şi până în prezent.

„În vara 2022 a fost emis cel de-al doilea cel mai timpuriu cod roşu de caniculă în ţara noastră, în intervalul 30 iunie-1 iulie, pentru zonele joase din judeţele Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj, Maramureş şi Bistriţa Năsăud din vestul și nord-vestul ţării.

Cea mai mare valoare a temperaturii maxime a aerului a fost de 39,8oC şi s-a înregistrat la Săcuieni (jud. Bihor) în data de 1 iulie 2022. La Bucureşti, cea mai mare valoare a fost de 36,2oC şi s-a înregistrat în data de 30 iunie 2022 la staţia meteo Bucureşti-Filaret.

De asemenea, în data de 30 iulie 2022, a fost emis primul cod roşu de instabilitate atmosferică accentuată şi vânt puternic, valabil pentru orele 15:00-20:00, pentru 4 judeţe din vestul ţării: Caraş-Severin, Timiş, Arad şi Bihor”, a mai transmis Ministerul Mediului, citat de

Au fost emise 130 de alerte meteo generale, din care 5 de cod roșu

Meteorologii atrag atenția asupra creșterii temperaturii medii multianuale a aerului în România, care a crescut cu 0,5oC în perioada 1991-2020 față de perioada 1981-2010.

Acest lucru este un semn al crizei climatice și necesită o acțiune imediată. De asemenea, seceta pedologică din anul agricol 2021-2022 a fost de lungă durată și a afectat toate zonele agricole din România.

Conform datelor Administrației Naționale de Meteorologie, în anul 2022 au fost emise 130 de alerte meteo generale, din care 5 de cod roșu, și 2.997 de avertizări nowcasting, din care 95 de cod roșu, ceea ce subliniază intensitatea, frecvența și extinderea fenomenelor meteorologice periculoase cu impact asupra activității socio-economice.

Am trecut prin fenomene extreme, secetă, furtuni, inundații.

Climatologul Roxana Bojariu, șefa secției de specialitate din ANM, spune că anul 2022 a fost un an cu temperaturi extreme nu numai la noi, ci în toată lumea. „La nivel european am avut al doilea cel mai călduros an din istoria măsurătorilor meteorologice.

Mai mult, am trecut prin fenomene extreme, secetă, furtuni, inundații. Toate acestea arată tendințele clare de schimbare climatică. Asistăm, practic, la o cursă infernală de creștere a temperaturilor.

Prin urmare, înseamnă că, de fapt, suntem într-o criză climatică și vorbim de o urgență care cere de la noi un răspuns extrem de rapid. Schimbarea climei nu mai este o amenințare, este o realitate pe care o trăim.

Mai grav este că această schimbare a climei nu este graduală, ci se accentuează în mod accelerat, iar încălzirea generală vine cu fenomene extreme într-un ritm din ce în ce mai mare”, explică Roxana Bojariu, citată de