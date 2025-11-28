Vineri, stratul de zăpadă pe Vârful Omu a ajuns la 1,10 metri, potrivit imaginilor spectaculoase publicate pe Facebook. Filmarea surprinde atmosfera de iarnă autentică de pe cel mai înalt punct al Munților Bucegi, unde vântul puternic și ninsorile constante au creat un peisaj de basm.

Cum arată acum Vârful Omu, acoperit de stratul de zăpadă de peste 1 metru

, una dintre cele mai reci zone din România, ajunge frecvent în sezonul rece la acumulări importante de zăpadă, datorită altitudinii de peste 2.500 de metri și influențelor atmosferice puternice. În ultimii ani, episoadele de vreme extremă s-au intensificat, iar ciclonii mediteraneeni au adus variații bruște de temperatură și precipitații abundente în zona montană.

a publicat estimările pentru perioada 24 noiembrie – 7 decembrie, iar veștile arată o perioadă extrem de schimbătoare. La început, vremea va aduce temperaturi peste normalul perioadei, urmând ca apoi să se răcească brusc. Precipitațiile vor reveni în forță, cu episoade de lapoviță și ninsoare în zone extinse.

Cum influențează ciclonul „ADEL” vremea din România

Ciclonul mediteranean „ADEL” continuă să aducă instabilitate severă în întreaga țară. ANM a emis vineri un nou Cod galben de ploi torențiale pentru opt județe, valabil până sâmbătă. Totodată, rămâne în vigoare o informare meteo generală de vreme rea pentru toată țara, semn că fenomenele extreme vor persista, potrivit Antena 3 CNN.

Ce se întâmplă cu temperaturile la nivel global, în această iarnă

Meteorologii atrag atenția că temperaturile vor fi cu mult sub media normală în mai multe regiuni din Europa, în mare parte din SUA și Canada, dar și în zonele nordice ale Asiei. Explicația este următoarea: perturbarea vortexului polar, fenomen ce poate genera episoade de frig sever și viscol.

Specialiștii avertizează că aceste schimbări pot provoca oscilații bruște de temperatură și fenomene meteo extreme chiar și în România, așa cum se observă deja la altitudini mari, unde zăpada de peste un metru pe Vârful Omu anunță o iarnă dificilă.