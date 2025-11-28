B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Meteo » Locul din România unde zăpada a depășit deja 1 metru. Imagini spectaculoase (VIDEO)

Locul din România unde zăpada a depășit deja 1 metru. Imagini spectaculoase (VIDEO)

Ana Maria
28 nov. 2025, 11:37
Locul din România unde zăpada a depășit deja 1 metru. Imagini spectaculoase (VIDEO)
Sursa foto: Captura video Facebook / @Sergiu Olteanu
Cuprins
  1. Cum arată acum Vârful Omu, acoperit de stratul de zăpadă de peste 1 metru
  2. Cum influențează ciclonul „ADEL” vremea din România
  3. Ce se întâmplă cu temperaturile la nivel global, în această iarnă

Vineri, stratul de zăpadă pe Vârful Omu a ajuns la 1,10 metri, potrivit imaginilor spectaculoase publicate pe Facebook. Filmarea surprinde atmosfera de iarnă autentică de pe cel mai înalt punct al Munților Bucegi, unde vântul puternic și ninsorile constante au creat un peisaj de basm.

Cum arată acum Vârful Omu, acoperit de stratul de zăpadă de peste 1 metru

Vârful Omu, una dintre cele mai reci zone din România, ajunge frecvent în sezonul rece la acumulări importante de zăpadă, datorită altitudinii de peste 2.500 de metri și influențelor atmosferice puternice. În ultimii ani, episoadele de vreme extremă s-au intensificat, iar ciclonii mediteraneeni au adus variații bruște de temperatură și precipitații abundente în zona montană.

Administrația Națională de Meteorologie a publicat estimările pentru perioada 24 noiembrie – 7 decembrie, iar veștile arată o perioadă extrem de schimbătoare. La început, vremea va aduce temperaturi peste normalul perioadei, urmând ca apoi să se răcească brusc. Precipitațiile vor reveni în forță, cu episoade de lapoviță și ninsoare în zone extinse.

Cum influențează ciclonul „ADEL” vremea din România

Ciclonul mediteranean „ADEL” continuă să aducă instabilitate severă în întreaga țară. ANM a emis vineri un nou Cod galben de ploi torențiale pentru opt județe, valabil până sâmbătă. Totodată, rămâne în vigoare o informare meteo generală de vreme rea pentru toată țara, semn că fenomenele extreme vor persista, potrivit Antena 3 CNN.

Ce se întâmplă cu temperaturile la nivel global, în această iarnă

Meteorologii atrag atenția că temperaturile vor fi cu mult sub media normală în mai multe regiuni din Europa, în mare parte din SUA și Canada, dar și în zonele nordice ale Asiei. Explicația este următoarea: perturbarea vortexului polar, fenomen ce poate genera episoade de frig sever și viscol.

Specialiștii avertizează că aceste schimbări pot provoca oscilații bruște de temperatură și fenomene meteo extreme chiar și în România, așa cum se observă deja la altitudini mari, unde zăpada de peste un metru pe Vârful Omu anunță o iarnă dificilă.

Tags:
Citește și...
Vremea în România, 28 noiembrie 2025: o zi marcată de ploi abundente și răcire
Meteo
Vremea în România, 28 noiembrie 2025: o zi marcată de ploi abundente și răcire
Prognoza meteo pentru decembrie 2025. Cum va fi vremea de Moș Nicolae și Moș Crăciun
Meteo
Prognoza meteo pentru decembrie 2025. Cum va fi vremea de Moș Nicolae și Moș Crăciun
Prognoza meteo, 28 noiembrie 2025. Iată cum va fi vremea în România
Meteo
Prognoza meteo, 28 noiembrie 2025. Iată cum va fi vremea în România
Se apropie primele zile de iarnă. Cum se schimbă vremea la final de noiembrie și ce ne așteaptă. Elena Mateescu: „Deja resimțim scăderea valorilor termice” (VIDEO)
Meteo
Se apropie primele zile de iarnă. Cum se schimbă vremea la final de noiembrie și ce ne așteaptă. Elena Mateescu: „Deja resimțim scăderea valorilor termice” (VIDEO)
Prognoza meteo, 27 noiembrie 2025: vreme rece și schimbătoare în toată România
Meteo
Prognoza meteo, 27 noiembrie 2025: vreme rece și schimbătoare în toată România
Vremea în România pe 27 noiembrie 2025: frig, ploi și lapoviță în zonele montane
Meteo
Vremea în România pe 27 noiembrie 2025: frig, ploi și lapoviță în zonele montane
România, lovită de ciclonul polar „Adel”. Ce fenomene meteo vor urma
Meteo
România, lovită de ciclonul polar „Adel”. Ce fenomene meteo vor urma
Zonele din România unde va ninge în următoarele zile. Până când e valabilă alerta meteo
Meteo
Zonele din România unde va ninge în următoarele zile. Până când e valabilă alerta meteo
Vremea în România astăzi, 26 noiembrie 2025. Ce ne așteaptă în toate zonele țării
Meteo
Vremea în România astăzi, 26 noiembrie 2025. Ce ne așteaptă în toate zonele țării
Vremea astăzi, 26 noiembrie: ploi slabe în sud, cer înnorat în toată țara
Meteo
Vremea astăzi, 26 noiembrie: ploi slabe în sud, cer înnorat în toată țara
Catalin Drula
Ultima oră
11:45 - Pedeapsa primită de un britanic după ce a ținut opt români în sclavie într-o spălătorie auto din Londra
11:38 - Un nou sondaj arată lupta strânsă de la vârful clasamentului. Cine sunt cei patru candidați care se bat pentru Primăria Capitalei
11:22 - Maria Ghiorghiu șochează din nou. Ce spune despre alegerile pentru Primăria Capitalei
11:13 - Ajutor pentru 2000 de persoane, în prag de sărbători: Primăria Sector 6 a lansat campania „Pune binele pe masa de Crăciun” (VIDEO)
11:04 - Ziua în care România poate pierde 800 de milioane de euro. Ce nu a făcut Guvernul
10:42 - Ce a descoperit o tânără în ciorba de burtă comandată de la un restaurant din Dâmbovița. Imaginile au revoltat internetul: „Mai bine mâncați la voi acasă” (VIDEO)
10:37 - Tragedie în Australia: o turistă a fost ucisă de un rechin. Ce s-a întâmplat cu partenerul acesteia
10:32 - Vremea în România, 28 noiembrie 2025: o zi marcată de ploi abundente și răcire
10:25 - Percheziții la șeful de cabinet al lui Volodimir Zelensky, Andrii Yermak, într-un dosar de corupție care a zguduit Ucraina
10:03 - Prognoza meteo pentru decembrie 2025. Cum va fi vremea de Moș Nicolae și Moș Crăciun