a prezentat prognoza pentru 17 noiembrie – 15 decembrie 2025. Perioada va fi neobișnuit de caldă, cu valori peste media normală. Ploile vor apărea neregulat și vor diferi semnificativ între regiuni. În ansamblu, vremea va fi mai blândă decât ne-am aștepta pentru finalul de toamnă.

Cum va fi vremea în perioada 17 – 24 noiembrie

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în extremitatea de sud-est.

Cu excepția regiunilor nord-estice, unde cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale, regimul pluviometric va fi excedentar, mai ales în sud-vestul teritoriului.

Cum se anunță vremea în intervalul 24 noiembrie – 1 decembrie

Meteorologii anunță temperaturi medii mai ridicate decât normalul perioadei în toată țara. Creșterile cele mai mari vor fi resimțite în regiunile estice.

De asemenea, cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă vor fi excedentare în toate regiunile, dar mai ales în cele sud-vestice.

Ce condiții meteo sunt așteptate între 1 – 8 decembrie

În săptămâna care cuprinde Ziua Națională și , temperaturile revin la valorile normale pentru începutul lunii decembrie. Precipitațiile se mențin echilibrate în toate regiunile, oferind un cadru tipic de debut de iarnă, fără excese de ploi sau ninsoare.

Cum va arăta vremea în perioada 8 – 15 decembrie

ANM anunță că ultima săptămână a prognozei vine cu temperaturi ușor peste normalul perioadei în toate zonele țării. Precipitațiile vor rămâne apropiate de nivelurile obișnuite pentru această dată din calendar. Perioada marchează o tranziție liniștită către iarnă, cu episoade de vreme blândă și ploi moderate.