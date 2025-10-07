Ciclonul Barbara lovește România. Vremea se înrăutățește rapid! (ANM) a emis mai multe alerte de vreme severă, inclusiv un cod roșu de ploi torențiale și furtuni. Ciclonul Barbara a ajuns deja în țara noastră, iar autoritățile au ridicat nivelul de alertă, mobilizând echipele de intervenție în județele afectate.

Ciclonul Barbara lovește România. Ce județe sunt sub Cod roșu

Potrivit meteorologilor, cele mai afectate zone vor fi Constanța, Ialomița, Călărași, Ilfov, Giurgiu și București, unde se pot acumula între 100 și 120 l/mp de precipitații. Rafalele de vânt vor fi puternice, iar este foarte mare. În unele localități, autoritățile au dispus măsuri preventive și au cerut populației să evite deplasările inutile.

Ciclonul Barbara lovește România. Ce a anunțat Raed Arafat

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a anunțat că toate structurile operative sunt pregătite să intervină în caz de urgență.

„Din alertele pe care le avem de la ANM, noi, de ieri, amfurtun transmis prefecților din zonele aflate sub cod portocaliu și cod roșu indicații de a convoca comitetele pentru situații de urgență și de a lua măsuri. (…) Giurgiu va primi forțe suplimentare, motopompe și bărci. Din zona verde vin efective către zona roșie”, a declarat Raed Arafat, potrivit Digi24.

Ce trebuie să facă românii având în vedere apariția ciclonului Barbara

Arafat a făcut un apel către populație, cerând oamenilor să fie vigilenți și să urmeze instrucțiunile autorităților.

„Sfatul nostru este ca oamenii să fie foarte atenți și pregătiți, să evite deplasările nenecesare în zonele aflate sub Cod roșu sau cod portocaliu. Să fie atenți la obiectele care pot cădea din cauza vântului și să asculte recomandările autorităților și mesajele RO-Alert”, a precizat șeful DSU.

El a subliniat importanța activării mesajelor RO-Alert, care vor fi principalul mijloc de comunicare în această perioadă.

„Activați mesajele RO-Alert, pentru că prin ele vom comunica rapid. Pe lângă mass-media, comunicarea noastră principală va fi prin RO-Alert și rețelele sociale”, a mai spus Arafat.

Ce trebuie să aibă românii la îndemână

Raed Arafat a recomandat cetățenilor să fie pregătiți pentru eventuale pene de curent sau întreruperi ale comunicațiilor.

„Populația trebuie să aibă la îndemână alimente, apă, medicamente pentru bolnavii cronici, o lanternă și un radio, în caz că nu este curent”, a explicat oficialul.

Potrivit ANM, vremea rea va atinge intensitatea maximă miercuri, când cantitățile de precipitații pot depăși local 100 l/mp, iar izolat pot ajunge la 140 l/mp. Situația este monitorizată permanent de autorități, care transmit că fenomenele meteo extreme ar putea persista până joi dimineață.