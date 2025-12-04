B1 Inregistrari!
Acasa » Meteo » Avertizare de vreme extremă! ANM a emis avertizări de cod roșu și portocaliu de vânt în mai multe județe

Iulia Petcu
04 dec. 2025, 20:13
Sursa Foto: Pixabay.com
Cuprins
  1. Cum se manifestă condițiile meteo severe
  2. Unde se înregistrează vizibilitate redusă din cauza ceții
  3. Ce arată informarea meteo extinsă emisă de ANM

Meteorologii au actualizat joi seară avertizările privind fenomenele severe, iar o parte a țării se confruntă cu rafale puternice de vânt și vizibilitate scăzută. Situația este deosebit de tensionată în Caraș-Severin, unde a fost emis un Cod roșu de vânt care afectează mai multe localități din zona de sud-vest. În paralel, anumite regiuni montane și porțiuni din județul Teleorman se află sub atenționări suplimentare.

Cum se manifestă condițiile meteo severe

Meteorologii au transmis că „vântul va atinge viteze de 90 de kilometri pe oră, la rafală”, condiții care au determinat emiterea unei avertizări nowcasting de nivel maxim pentru 12 localități din Caraș-Severin. Zone precum Oravița, Pojejena, Răcășdia, Grădinari, Sasca Montană, Ciclova Română, Vărădia, Socol, Berliște, Naidăș, Vrani și Ciuchici se află sub această alertă temporară, valabilă până la ora 21.00. Intensificările susținute ale vântului pot crea dificultăți în trafic și pot afecta infrastructura deja sensibilă din regiune.

În paralel, Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunțat că în zonele montane înalte „rafalele vor depăși temporar 90…110 km/h”, potrivit avertizării oficiale. Județele Argeș, Prahova și Dâmbovița, la altitudini de peste 1.800 de metri, sunt vizate de un Cod galben de vânt puternic, valabil până în cursul serii. Pe creste, rafalele ating valori de 90-100 km/h, suficient de intense pentru a reduce mobilitatea și a provoca disconfort termic accentuat.

Avertizare meteorologică ANM sursa foto: ANM

Unde se înregistrează vizibilitate redusă din cauza ceții

Teleormanul rămâne sub atenționare Cod galben de ceață, fenomen care reduce vizibilitatea sub 200 de metri în numeroase localități. Turnu Măgurele, Zimnicea, Islaz, Bragadiru, Piatra sau Segarcea-Vale se numără printre zonele afectate, situația extinzându-se și în localități precum Furculești, Conțești, Salcia, Crângeni, Lunca, Cervenia, Lița sau Suhaia, potrivit ziare.com. Prezența ceții persistente complică deplasările rutiere și crește riscul producerii de accidente.

Ce arată informarea meteo extinsă emisă de ANM

Din informarea generală publicată de Administrația Națională de Meteorologie reiese că „Vântul va avea intensificări pe parcursul zilei de joi (4 decembrie) în sud-vestul țării, precum și în zonele de munte”. Meteorologii precizează că fenomenele se vor extinde vineri în sud, centru și est, iar sâmbătă rafalele vor fi mai puternice în sud-est, cu viteze ce pot ajunge frecvent la 45-55 km/h, în timp ce în zonele montane înalte se pot depăși 60-80 km/h.

