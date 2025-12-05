Vineri, 5 decembrie 2025, se bucură, în mare parte, de o zi mai „blândă” decât de obicei pentru început de iarnă. Temperaturile la nivel național vor fi peste mediile climatologice specifice datei, cu maxime între 8 și 15 °C. În regiunile extracarpatice predomină cerul înnorat, cu posibilă burniță sau ploaie slabă, în timp ce zonele montane ar putea avea precipitații mixte. Vântul va sufla moderat pe alocuri și cu intensificări locale, mai ales în sud-vest.

Ce se așteaptă în teritoriu

Regiunile extracarpatice (Sud, Est, , sud-est): cer noros persistent, probabilitate de ploaie slabă sau burniță, în special în a doua parte a zilei.

Banat, Crișana, vest și centrul Transilvaniei: cer temporar noros, cu ploi izolate, existând însă regiuni unde precipitațiile pot apărea mai mult spre seară.

Zone montane (Carpați): la altitudini mari, precipitații slabe, mixte (ploaie, lapoviță sau ninsoare, în funcţie de temperatură), cu posibile rafale de vânt puternic.

Litoral (ex: regiunea Constanța): temperaturi mai ridicate, cu valori ce ar putea ajunge spre 13–14 °C, dar cu cer noros și vânt moderat.

Temperatură și vânt: parametri peste medie

Maxime generale în țară: 8–15 °C.

Minime (în special noaptea, în depresiuni și în zonele mai reci): între −2 și 10 °C, variind în funcţie de regiune.

Vânt: moderat, dar cu intensificări locale, mai ales sud-vest, sud și zone montane — unde rafalele pot deveni semnificative.

Context meteorologic: o lună mai caldă decât de obicei

Conform ultimei prognoze pe termen scurt a ANM, această primă decadă de decembrie aduce valori termice mai ridicate decât normalul climatologic, în majoritatea regiunilor țării.

Asta sugerează că, spre deosebire de decembrie obișnuit, cu ger, posibil ninsori și nopți friguroase, iarna 2025/2026 ar putea începe cu un „intermezzo” de vreme mai blândă.

Ce ar putea urma

Date recente indică faptul că această perioadă de temperaturi mai ridicate ar putea persista, cel puțin în primele săptămâni ale lunii decembrie la nivel național.

Totuși, meteorologii atenționează că nu se exclude o revenire rapidă a vremii reci, cu precipitații și evoluție tipic iernatică, așa că e bine să fim pregătiți.