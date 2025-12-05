Vineri, 5 decembrie 2025, România se bucură, în mare parte, de o zi mai „blândă” decât de obicei pentru început de iarnă. Temperaturile la nivel național vor fi peste mediile climatologice specifice datei, cu maxime între 8 și 15 °C. În regiunile extracarpatice predomină cerul înnorat, cu posibilă burniță sau ploaie slabă, în timp ce zonele montane ar putea avea precipitații mixte. Vântul va sufla moderat pe alocuri și cu intensificări locale, mai ales în sud-vest.
Conform ultimei prognoze pe termen scurt a ANM, această primă decadă de decembrie aduce valori termice mai ridicate decât normalul climatologic, în majoritatea regiunilor țării.
Asta sugerează că, spre deosebire de decembrie obișnuit, cu ger, posibil ninsori și nopți friguroase, iarna 2025/2026 ar putea începe cu un „intermezzo” de vreme mai blândă.
Date recente indică faptul că această perioadă de temperaturi mai ridicate ar putea persista, cel puțin în primele săptămâni ale lunii decembrie la nivel național.
Totuși, meteorologii atenționează că nu se exclude o revenire rapidă a vremii reci, cu precipitații și evoluție tipic iernatică, așa că e bine să fim pregătiți.