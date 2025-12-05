B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Meteo » Vremea, 5 decembrie 2025: o zi mohorâtă, dar neaşteptat de blândă pentru început de decembrie

Vremea, 5 decembrie 2025: o zi mohorâtă, dar neaşteptat de blândă pentru început de decembrie

B1.ro
05 dec. 2025, 09:38
Vremea, 5 decembrie 2025: o zi mohorâtă, dar neaşteptat de blândă pentru început de decembrie
Sursa Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Ce se așteaptă în teritoriu
  2. Temperatură și vânt: parametri peste medie
  3. Context meteorologic: o lună mai caldă decât de obicei
  4. Ce ar putea urma

Vineri, 5 decembrie 2025, România se bucură, în mare parte, de o zi mai „blândă” decât de obicei pentru început de iarnă. Temperaturile la nivel național vor fi peste mediile climatologice specifice datei, cu maxime între 8 și 15 °C. În regiunile extracarpatice predomină cerul înnorat, cu posibilă burniță sau ploaie slabă, în timp ce zonele montane ar putea avea precipitații mixte. Vântul va sufla moderat pe alocuri și cu intensificări locale, mai ales în sud-vest.

Ce se așteaptă în teritoriu

  • Regiunile extracarpatice (Sud, Est, Dobrogea, sud-est): cer noros persistent, probabilitate de ploaie slabă sau burniță, în special în a doua parte a zilei.
  • Banat, Crișana, vest și centrul Transilvaniei: cer temporar noros, cu ploi izolate, existând însă regiuni unde precipitațiile pot apărea mai mult spre seară.
  • Zone montane (Carpați): la altitudini mari, precipitații slabe, mixte (ploaie, lapoviță sau ninsoare, în funcţie de temperatură), cu posibile rafale de vânt puternic.
  • Litoral (ex: regiunea Constanța): temperaturi mai ridicate, cu valori ce ar putea ajunge spre 13–14 °C, dar cu cer noros și vânt moderat.

Temperatură și vânt: parametri peste medie

  • Maxime generale în țară: 8–15 °C.
  • Minime (în special noaptea, în depresiuni și în zonele mai reci): între −2 și 10 °C, variind în funcţie de regiune.
  • Vânt: moderat, dar cu intensificări locale, mai ales sud-vest, sud și zone montane — unde rafalele pot deveni semnificative.

Context meteorologic: o lună mai caldă decât de obicei

Conform ultimei prognoze pe termen scurt a ANM, această primă decadă de decembrie aduce valori termice mai ridicate decât normalul climatologic, în majoritatea regiunilor țării.

Asta sugerează că, spre deosebire de decembrie obișnuit, cu ger, posibil ninsori și nopți friguroase, iarna 2025/2026 ar putea începe cu un „intermezzo” de vreme mai blândă.

Ce ar putea urma

Date recente indică faptul că această perioadă de temperaturi mai ridicate ar putea persista, cel puțin în primele săptămâni ale lunii decembrie la nivel național.

Totuși, meteorologii atenționează că nu se exclude o revenire rapidă a vremii reci, cu precipitații și evoluție tipic iernatică, așa că e bine să fim pregătiți.

Tags:
Citește și...
Vremea în România, 5 decembrie: o zi de tranziție, cu temperaturi peste medie
Meteo
Vremea în România, 5 decembrie: o zi de tranziție, cu temperaturi peste medie
Avertizare de vreme extremă! ANM a emis avertizări de cod roșu și portocaliu de vânt în mai multe județe
Meteo
Avertizare de vreme extremă! ANM a emis avertizări de cod roșu și portocaliu de vânt în mai multe județe
Vremea, 4 decembrie 2025. Iată care vor fi minimele și maximele zilei
Meteo
Vremea, 4 decembrie 2025. Iată care vor fi minimele și maximele zilei
Vremea în România, 4 decembrie 2025: temperaturi mai blânde, cer noros și ploi locale
Meteo
Vremea în România, 4 decembrie 2025: temperaturi mai blânde, cer noros și ploi locale
Vremea în România, 3 decembrie 2025: o zi de iarnă blândă, dar cu nuanțe variate
Meteo
Vremea în România, 3 decembrie 2025: o zi de iarnă blândă, dar cu nuanțe variate
Vremea în România, 3 decembrie 2025: ploi slabe, burniță și ceață în multe regiuni ale țării
Meteo
Vremea în România, 3 decembrie 2025: ploi slabe, burniță și ceață în multe regiuni ale țării
Vremea astăzi, 2 decembrie 2025: condiții de iarnă în nord și lapoviță în sud
Meteo
Vremea astăzi, 2 decembrie 2025: condiții de iarnă în nord și lapoviță în sud
Vremea, 2 decembrie 2025. Iată ce ne așteaptă astăzi în țară
Meteo
Vremea, 2 decembrie 2025. Iată ce ne așteaptă astăzi în țară
Luna decembrie începe cu temperaturi neobișnuit de ridicate în România. Cât de mult se abat valorile termice de la normal pentru această perioadă
Meteo
Luna decembrie începe cu temperaturi neobișnuit de ridicate în România. Cât de mult se abat valorile termice de la normal pentru această perioadă
Zonele din România unde a nins abundent. „Încă jumătate de metru, într-o noapte”
Meteo
Zonele din România unde a nins abundent. „Încă jumătate de metru, într-o noapte”
Catalin Drula
Ultima oră
12:15 - Institutul American a decis care va fi culoarea anului 2026. Iată ce simbolizează „Cloud Dancer”
11:59 - România, printre țările care ar putea interzice rețelele sociale copiilor sub 16 ani? Un specialist în industria securității cibernetice explică implicațiile
11:41 - Daniel Cioabă, cercetat penal după logodna fiului său minor cu o fată de 14 ani
11:38 - Opoziția a depus moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Este a șasea moțiune de când Bolojan este la Palatul Victoria (VIDEO)
11:28 - Târgul de Crăciun din Sectorul 6 are singurul food truck social din România. Mănânci bine și faci o faptă bună. Sute de persoane vulnerabile sunt ajutate (VIDEO)
10:52 - INS: Economia României a crescut cu 0,8% pe seria brută și cu 1,4% pe seria ajustată sezonier, în primele nouă luni ale acestui an
10:39 - Pregătește-te pentru Q1 2026 din luna decembrie – achiziții inteligente la final de an
10:35 - Fraudă de 108.000 de euro! Cum au fost păcăliți doi bătrâni și ce s-a întâmplat după
10:18 - Dan Capatos și DJ Andrei, dați afară de la Antena. Motivele
10:07 - Luptă strânsă pentru Primăria Capitalei. Doi candidați sunt umăr la umăr. Se schimbă clasamentul