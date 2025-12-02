B1 Inregistrari!
Vremea, 2 decembrie 2025. Iată ce ne așteaptă astăzi în țară

Vremea, 2 decembrie 2025. Iată ce ne așteaptă astăzi în țară

02 dec. 2025, 07:25
Vremea, 2 decembrie 2025. Iată ce ne așteaptă astăzi în țară
Cuprins
  1. Sud și Sud-Est (inclusiv București, Muntenia, Dobrogea)
  2. Vest și Sud-Vest
  3. Centru și Transilvania
  4. Nord-Est / Moldova și zona de nord-est

Pe 2 decembrie 2025, România experimentează o zi de iarnă timpurie: cer mohorât, multă ceaţă pe alocuri şi temperaturi reci de dimineaţă, care se ridică uşor spre prânz, dar fără ninsori importante sau ger intens. Iată cum va fi vremea azi și la ce temperaturi să ne așteptăm în fiecare regiune a țării!

Sud și Sud-Est (inclusiv București, Muntenia, Dobrogea)

În București, dimineaţa debutează cu ceaţă şi temperaturi în jur de 2–3 °C. Pe parcursul zilei, norii se mai risipesc, cu maxime de 7–8 °C – oferind o senzație de răcoare blândă, dar departe de ger. De asemenea, în restul sudului şi sud-estului ţării, vremea este similară: un început de zi rece și umed, cu cer mai mult noros, dar fără precipitaţii semnificative.

Vest și Sud-Vest

Regiunile de câmpie și deal din vest şi sud-vest se bucură de o zi rece, dar relativ stabilă. Dimineaţa pot să apară ceaţă sau umiditate ridicată, iar aerul este rece, potrivit cu începutul tipic de luna decembrie. În a doua parte a zilei, temperaturile sunt mai blânde. Ziua va fi fără frig intens, ceea ce este ideal pentru cine are de ieșit sau de făcut diferite treburi.

Centru și Transilvania

Oraşele şi zonele din Transilvania pornesc cu un cer acoperit și temperaturi reci de dimineaţă. Ziua aduce un “salut” temperat: maxime modeste, dar rezonabile pentru început de iarnă. Nu se anticipează fenomene extreme, adică nu e ger, nu cade zăpadă, însă atmosfera rămâne sobră, friguroasă, specifică lunii actuale, decembrie.

Nord-Est / Moldova și zona de nord-est

În nord-est, vremea este rece și închisă. Ceaţa sau norii tind să domine dimineaţa și părţi din zi, iar temperatura rămâne scăzută. Nu sunt semnalate ploi sau zăpadă – dar umiditatea și frigul dau o senzație de vreme de iarnă. Ziua nu se remarcă prin căldură, și probabil mulți vor prefera să stea în interior.

