Astăzi, 5 decembrie 2025, România se pregătește pentru o zi cu o evoluție meteorologică relativ calmă, dar cu o notă de instabilitate termică, ce menține temperaturile peste media specifică acestei perioade a anului. Influenta unui câmp de presiune atmosferică ridicată se resimte în majoritatea regiunilor, oferind o pauză de la precipitațiile abundente, însă aducând cu sine fenomene specifice iernii, dar mai blânde. Iată cum va fi în România!

Situația termică generală

În linii mari, vremea va fi mai caldă decât în mod normal pentru începutul lunii decembrie. Maximele la nivel național se vor încadra, în general, între 5°C și 12°C. Cea mai caldă zonă va rămâne Banatul și Crișana, unde se pot atinge chiar și 14°C local. În contrast, zonele montane și depresiunile din estul Transilvaniei vor înregistra cele mai scăzute valori, cu maxime care nu vor depăși 0°C – 3°C.

Noaptea, temperaturile minime vor fi predominant pozitive în majoritatea zonelor, oscilând între -3°C și 5°C, excepție făcând estul Transilvaniei, unde sunt așteptate minime de până la -8°C.

Transilvania și Maramureș

În aceste regiuni, vremea va fi în general închisă, cu ceață persistentă în zonele joase și în depresiuni, în special dimineața și seara. Soarele își va face apariția doar sporadic.

Precipitații: Șanse mici, izolat burniță sau fulgi de nea la altitudini mari.

Temperaturi maxime: 0°C la Miercurea Ciuc, 8°C la -Napoca.

Banat, Crișana și Oltenia

Aici se vor înregistra cele mai ridicate temperaturi din țară. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare. Vântul va sufla slab până la moderat.

Temperaturi maxime: 10°C la Timișoara, 12°C la Craiova.

Muntenia și Dobrogea (Inclusiv București)

În sud și sud-est, vremea va fi în general plăcută. În București, se așteaptă o maximă în jurul valorii de 10°C, cu cer parțial noros.

Precipitații: Nule.

Fenomene: Posibilă apariție a ceții în zonele joase de lângă râuri, dimineața.

Moldova

În Moldova, temperaturile se vor menține ușor sub cele din sud, dar rămân peste media climatologică. Cerul va fi mai mult noros, dar fără precipitații semnificative.

Temperaturi maxime: 5°C la Iași, 7°C la Bacău.

Avertizări și fenomene de interes

Deși nu există avertizări de cod galben sau portocaliu în vigoare pentru ziua de 5 decembrie 2025, participanții la trafic sunt sfătuiți să fie prudenți din cauza a două fenomene importante: