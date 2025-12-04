Astăzi, 4 decembrie 2025, România se confruntă cu o vreme predominant rece, specifică începutului de iarnă, dar care aduce și variații semnificative de la o regiune la alta. Majoritatea zonelor vor resimți o răcire accentuată a aerului, în special dimineața și noaptea, în timp ce precipitațiile vor fi mai mult sporadice.
Conform ultimelor date emise de meteorologi, vremea de 4 decembrie 2025 va fi caracterizată de un regim termic sub media multianuală pentru această perioadă. Cerul va fi variabil în majoritatea regiunilor.
Un aspect important al stării vremii de astăzi este intensificarea vântului. Acesta va sufla cu putere moderată în sudul și estul teritoriului, accentuând senzația de frig.
Aici, temperatura în decembrie 2025 va fi cea mai scăzută. Se așteaptă îngheț la sol și posibile ninsori slabe, în special în zonele înalte și în depresiuni.
Vremea astăzi, 4 decembrie 2025, aduce un cer mai mult noros. Sunt posibile ninsori locale, mai ales spre seară, iar vântul va fi activ.
Prognoza meteo România pentru această zonă indică o vreme rece, cu cer variabil. În Capitală (București), se anticipează o minimă de circa -3 grade C și o maximă de 5 grade C, cu șanse minime de precipitații, dar cu vânt moderat.
Vremea va fi relativ mai blândă comparativ cu estul, dar tot rece. Cerul va fi acoperit, cu posibile ploi slabe sau burnițe.