Astăzi, 4 decembrie 2025, România se confruntă cu o vreme predominant rece, specifică începutului de iarnă, dar care aduce și variații semnificative de la o regiune la alta. Majoritatea zonelor vor resimți o răcire accentuată a aerului, în special dimineața și noaptea, în timp ce precipitațiile vor fi mai mult sporadice.

Frig și vânt

Conform ultimelor date emise de , vremea de 4 decembrie 2025 va fi caracterizată de un regim termic sub media multianuală pentru această perioadă. Cerul va fi variabil în majoritatea regiunilor.

Temperaturi maxime și minime

Minimele nocturne vor coborî sub pragul de îngheț în aproape toată țara, înregistrând valori între -8°C și 0°C, cele mai scăzute fiind așteptate în depresiunile din și în zonele submontane.

Maximele diurne nu vor depăși, în general, 2°C – 7°C. Excepție vor face zonele de litoral, unde temperatura ar putea urca ușor până la 8°C datorită influenței Mării Negre.

Fenomene meteo așteptate

Un aspect important al stării vremii de astăzi este intensificarea vântului. Acesta va sufla cu putere moderată în sudul și estul teritoriului, accentuând senzația de frig.

În Muntenia și Dobrogea: Vântul va avea intensificări temporare, viteza sa putând ajunge la 40-50 km/h în rafală.

Precipitațiile: Vor fi slabe, sub formă de ninsoare în zonele montane înalte și local în Moldova și Transilvania. În restul țării, precipitațiile, dacă vor exista, vor fi mixte (lapoviță și ploaie slabă), sau doar burniță.

Situația vremii pe regiuni

Transilvania și Maramureș

Aici, temperatura în decembrie 2025 va fi cea mai scăzută. Se așteaptă îngheț la sol și posibile ninsori slabe, în special în zonele înalte și în depresiuni.

Moldova

Vremea astăzi, 4 decembrie 2025, aduce un cer mai mult noros. Sunt posibile ninsori locale, mai ales spre seară, iar vântul va fi activ.

Muntenia și Oltenia

Prognoza meteo România pentru această zonă indică o vreme rece, cu cer variabil. În Capitală (București), se anticipează o minimă de circa -3 grade C și o maximă de 5 grade C, cu șanse minime de precipitații, dar cu vânt moderat.

Banat și Crișana

Vremea va fi relativ mai blândă comparativ cu estul, dar tot rece. Cerul va fi acoperit, cu posibile ploi slabe sau burnițe.