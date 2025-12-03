Miercuri, 3 decembrie, România se confruntă cu o vreme capricioasă, dominată de înnorări persistente, ploi slabe, burniță și episoade de ceață, în special dimineața și noaptea. Temperaturile rămân totuși peste media climatologică pentru începutul lunii decembrie, iar vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări în zonele montane.
Potrivit prognozei ANM, regiunile extracarpatice vor fi cele mai afectate de precipitații. Cerul va fi predominant înnorat, iar pe arii restrânse se vor semnala ploi slabe și burniță, menținând atmosfera umedă pe tot parcursul zilei.
În restul țării, norii vor avea un caracter temporar, iar ploile vor fi izolate și de scurtă durată, fără acumulări însemnate.
La altitudini mari, în Carpații Meridionali, sunt așteptate precipitații mixte, un amestec de ploaie, lapoviță sau chiar fulguieli, în funcție de nivelul termic.
Vântul va sufla slab și moderat în cea mai mare parte a țării, însă în sudul Banatului și în zona montană înaltă vitezele vor putea atinge 40–50 km/h, determinând un disconfort termic ușor accentuat la altitudine.
Ziua de miercuri aduce o plajă termică generoasă pentru început de decembrie.
Dimineața și noaptea vor exista condiții favorabile de ceață, local în multe regiuni, un fenomen care poate reduce vizibilitatea și poate îngreuna traficul rutier.
În București, cerul va fi mai mult noros, iar spre seară și la începutul nopții sunt posibile ploi slabe.
Meteorologii atrag atenția asupra ceții dense, în special în zonele joase și pe drumurile montane, unde vizibilitatea redusă și vântul puternic pot crea dificultăți.
Se recomandă: