Miercuri, 3 decembrie, România se confruntă cu o vreme capricioasă, dominată de înnorări persistente, ploi slabe, burniță și episoade de ceață, în special dimineața și noaptea. Temperaturile rămân totuși peste media climatologică pentru începutul lunii decembrie, iar va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări în zonele montane.

Ploi slabe și burniță în regiunile extracarpatice

Potrivit prognozei , regiunile extracarpatice vor fi cele mai afectate de precipitații. Cerul va fi predominant înnorat, iar pe arii restrânse se vor semnala ploi slabe și burniță, menținând atmosfera umedă pe tot parcursul zilei.

În restul țării, norii vor avea un caracter temporar, iar ploile vor fi izolate și de scurtă durată, fără acumulări însemnate.

La altitudini mari, în Carpații Meridionali, sunt așteptate precipitații mixte, un amestec de ploaie, lapoviță sau chiar fulguieli, în funcție de nivelul termic.

Vânt moderat, cu intensificări în sudul Banatului și la munte

Vântul va sufla slab și moderat în cea mai mare parte a țării, însă în sudul Banatului și în zona montană înaltă vitezele vor putea atinge 40–50 km/h, determinând un disconfort termic ușor accentuat la altitudine.

Temperaturi între -1 și 14 grade Celsius

Ziua de miercuri aduce o plajă termică generoasă pentru început de decembrie.

Maximele: între 6 și 14 grade Celsius, cu cele mai ridicate valori pe litoral.

Minimele: între -1 și 10 grade, în funcție de regiune, cu nopți mai blânde în sud și est.

Dimineața și noaptea vor exista condiții favorabile de ceață, local în multe regiuni, un fenomen care poate reduce vizibilitatea și poate îngreuna traficul rutier.

Vreme mohorâtă în Capitală

În București, cerul va fi mai mult noros, iar spre seară și la începutul nopții sunt posibile ploi slabe.

Vântul: slab până la moderat.

Temperaturi: între 5 și 10 grade Celsius.

Dimineața și noaptea, Capitala se va confrunta cu ceață, ceea ce îi obligă pe șoferi la o atenție sporită.

Recomandări pentru șoferi și pietoni

Meteorologii atrag atenția asupra ceții dense, în special în zonele joase și pe drumurile montane, unde vizibilitatea redusă și vântul puternic pot crea dificultăți.

Se recomandă: