Miercuri, 3 decembrie 2025, aduce o vreme specifică debutului de în România, caracterizată prin temperaturi peste media normală a perioadei în majoritatea regiunilor, dar cu prezența persistentă a ceții și a norilor joși, mai ales în zonele joase și pe văi. Deși sunt în general stabile, variațiile locale sunt semnificative, cu un contrast puternic între regiunile montane însorite și cele din Câmpie, acoperite de negură. Până la sfârșitul zilei, precipitațiile vor fi slabe și izolate, predominant sub formă de burniță sau ploaie slabă.

Maxime până la 12°C

Masa de aer relativ cald menține valorile termice la un nivel ridicat pentru această dată. Maximele la nivel național se vor situa, în general, între 3°C și 12°C.

Zonele sub influența ceții (sud, est): Aici, termometrele nu vor urca mult peste 3°C – 6°C, iar senzația de frig va fi amplificată de umiditatea ridicată.

Vestul, Dealurile Banatului și Crișanei, Subcarpații: Aceste regiuni vor înregistra cele mai ridicate valori, putând atinge chiar și 10°C – 12°C, grație pătrunderii unei mase de aer mai uscat și a spargerii mai rapide a stratului de nori.

Minimele nopții care urmează vor oscila între -3°C și 4°C, indicând riscul de polei sau îngheț la sol acolo unde vor exista precipitații slabe.

Negură și nori joși

Cel mai important fenomen meteorologic de astăzi rămâne ceața, care va persista în cursul dimineții și chiar al prânzului în zonele joase, de-a lungul râurilor și în Câmpia Română (Oltenia, Muntenia, parțial Moldova).

Atenție! În condiții de ceață densă, vizibilitatea poate scădea sub 200 de metri, afectând traficul rutier și cel aerian. Este esențial să adaptați viteza la condițiile de drum.

În Transilvania, ceața va fi locală, dar intensă, în special în depresiuni, unde stratul de nori joși se va menține mai greu de disipat.

Vreme frumoasă la munte și în Nord-Vest

În contrast puternic cu zonele acoperite de ceață, la munte vremea se anunță frumoasă și însorită. Cerul va fi predominant senin, iar vântul va sufla moderat, cu intensificări pe creste. La altitudini mari, temperaturile, deși sub zero grade, vor fi mai suportabile datorită aerului uscat și soarelui.

În regiunile de nord-vest (Maramureș, nordul Transilvaniei), șansele ca soarele să străpungă norii sunt mai mari decât în restul țării, favorizând o zi mai plăcută și cu temperaturi ușor mai ridicate.

Precipitații slabe și vântul

Precipitațiile vor fi nesemnificative astăzi. Sunt așteptate ploi slabe sau burniță izolate, în special în vestul, sud-vestul și centrul țării, dar pe suprafețe mici. Riscul de ninsoare este limitat strict la crestele montane foarte înalte.

Vântul va sufla în general slab și moderat, fără intensificări notabile, cu excepția celor de pe culmile montane.