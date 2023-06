Climatologii avertizează asupra pericolului încălzirii globale: „Acest an, ar putea fi unul dintre cei mai calzi”

Guido Guidi, unul dintre cei mai cunoscuți meteorologi din Italia, atrage atenția asupra unei situații meteorologice instabile care ar putea persista dincolo de jumătatea lunii iulie. El sugerează că ne-am sărit peste primăvară, având în vedere că a experimentat luni neobișnuit de reci și ploioase, chiar cu precipitații care au depășit recorduri istorice în Italia.

Semne de schimbare climatică

Am intrat în luna iunie și, în mod surprinzător, temperaturile au rămas sub nivelurile normale pentru această perioadă a anului. De asemenea, precipitațiile abundente persistă și se pare că vor deveni și mai intense în săptămânile următoare. Pe baza acestor observații, se poate trage concluzia că în țările mediteraneene, în special Italia, Grecia și Balcanii, este posibil să ajungem fără să se înregistreze vreun val de căldură remarcabil.

În urmă cu aproximativ 200 de ani, a avut loc ultimul an fără vară. Se pare că în 2023 există posibilitatea ca această situație să se repete.

Următorii cinci ani vor detrona 2016, cel mai cald an din istorie

„Probabilitatea ca acest scenariu să se repete și anul acesta este foarte mică, pentru că am avut acum un secol acel an fără vară, dar atunci a fost un an după erupția vulcanică care a provocat efecte globale.

În anul acesta, suntem după o erupție, dar una a unui vulcan submarin care a injectat în atmosfera înaltă mai ales apă. Printr-un studiu, s-a calculat cantitatea de vapori de apă din stratosferă, a crescut cu 10%, doar că efectele vaporilor de apă asupra climei sunt total diferite.

Vaporii de apă sunt un gaz cu efect de seră, practic intensifică efectul de încălzire se adaugă la demersul acesta al încălzirii globale. Acest an, la nivel global, ar putea fi unul dintre cei mai calzi, iar următorii cinci ani sigur vor detrona anul 2016, cel care până acum este cel mai cald an din istorie, după jumătatea secolului al XIX-lea”, a declarat Roxana Bojariu, climatolog, la .