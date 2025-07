Cod roșu de vijelii în mai multe județe din România. Raed Arafat: “Cei care sunt în câmp deschis, să ajungă undeva să se protejeze. În timpul furtunilor să stea în clădiri, în interior” (VIDEO)

, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), a avut o intervenție în emisiunea Talk B1, moderată de Gabriela Mihai, unde a avertizat populația despre de vijelii valabil în județele Arad, Bihor, Satu Mare și Timiș.

„Sunt coduri generale pe zona respectivă, urmează să vedem unde va fi impactul și să reacționăm din timp”

El a subliniat importanța atenției la alertele autorităților și recomandările acestora, îndemnându-i pe cei care se află în câmp deschis să caute adăpost în clădiri în timpul furtunilor și să se protejeze în zonele înalte, dacă apare riscul de viituri.

“Noi avem încă o situație, care o parte din ea a început de la ora 13:00 și o parte începe la ora 15:00. La ora 13, au intrat sub Cod portocaliu de instabilitate atmosferică județele Alba, Bistrița, Botoșani, Cluj, Harghita, Hunedoara, Maramureș, Mureș, Neamț, Sălaj și Suceava, și de la ora 15:00 vor intra sub incidența Codului rosu – pe vijelii, județele Arad, Bihor, Satu Mare și Timiș.

În aceste județe ne adresăm populației să fie foarte atentă la alertele autorităților, la recomandările autorităților. Cei care sunt în câmp deschis mai degrabă să ajungă undeva să se protejeze, în timpul furtunilor să stea în clădiri, în interior, iar dacă apar viituri, să fie foarte atenți să se protejeze în zonele înalte, începând cu podul casei și dacă există o zonă înaltă în apropiere, să meargă acolo ca să evite viitura.

Noi, astăzi, am dat la toate prefecturile din cele 2 zone sub Codul portocaliu și Codul roșu și s-au ținut deja Comitetele pentru situații de urgență în toate, cu excepția județului Cluj, care urmează să se țină în următoarele 30-45 de minute și, în plus, am ținut o videoconferință cu Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și cu Inspectoratele Județene, după o discuție pe care am avut-o și cu domnul ministru Predoiu, pentru a ne asigura că toate forțele sunt pregătite să intervină dacă apare ceva.

Clar că cele 2 coduri de vijelie și de instabilitate nu ne dau, punctual, unde va fi problema. Sunt coduri generale pe zona respectivă, urmează să vedem unde va fi impactul și să reacționăm din timp și prin mesaje de alertare, și prin forțe de intervenție.

Din păcate, asta este situația, iar în zona unde avem Coduri de caniculă și Coduri de temperaturi ridicate, nu se exclude să apară inclusiv coduri nowcasting de avertizare imediată de instabilitate atmosferică.

Deci, populația trebuie să fie foarte atentă la mesaje, să aibă RO-ALERT activat, să aibă mesajele activate și să urmărească ce transmitem prin intermediul mass-mediei și prin intermediul sistemelor de alertare pe care le avem.

Iar cine poate să intre pe fiipregătit.ro sau pe aplicația DSU și să mai vadă recomandările care se dau pentru partea de furtunI și pentru partea de inundații, cA să fie pregătit complet pentru orice situație”, a explicat Arafat.