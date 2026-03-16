Vremea va avea oscilații ușoare în următoarele două săptămâni, iar temperaturile se vor menține în general apropiate de normalul perioadei în majoritatea regiunilor din . Spre finalul lunii martie, maximele ar putea ajunge chiar la 15-17 grade, însă meteorologii anunță și o răcire temporară în jurul datelor de 19-20 martie.

Potrivit prognozei publicate de Administrația Națională de Meteorologie, probabilitatea de precipitații va crește în mai multe zone ale țării în jurul datei de 18 martie și din nou în ultima parte a intervalului analizat.

Cum va fi vremea în Banat și Crișana

În Banat, temperaturile maxime vor avea valori medii de 13-15 grade în perioada 16-21 martie, cu posibilitatea unor valori mai scăzute în jurul datei de 20 martie. În intervalul 22-29 martie, maximele ar putea ajunge la 15-17 grade.

Minimele vor fi cuprinse între 1 și 3 grade în prima parte a perioadei, iar după 23 martie vor urca ușor la 2-4 grade. Probabilitatea de precipitații va crește în jurul datei de 18 martie și din nou după 25 martie.

În Crișana, maximele vor avea valori medii între 12 și 15 grade în prima parte a intervalului și 14-16 grade în a doua. Temperaturile minime vor oscila între -1 și 2 grade, urmând să crească la 1-4 grade după 23 martie.

Temperaturile în Transilvania, Maramureș și Moldova

În Transilvania, maximele vor fi cuprinse între 9 și 13 grade în perioada 16–21 martie, cu cele mai scăzute valori în zilele de 19 și 20 martie. Ulterior, temperaturile vor crește treptat, iar minimele vor varia între -3 și 2 grade.

În Maramureș, maximele vor avea valori medii de 10–14 grade la începutul intervalului și vor ajunge la 13- grade spre final. Temperaturile minime vor crește ușor de la -2…1 grad la 0…3 grade.

În Moldova, maximele vor varia între 9 și 14 grade în prima parte a perioadei și între 13 și 15 grade în a doua. Temperaturile minime vor oscila între -2 și 3 grade, iar probabilitatea de precipitații va crește după 22 martie.

Cum va fi vremea în Dobrogea, Muntenia și Oltenia

În Dobrogea, temperaturile vor rămâne apropiate de normalul perioadei, cu maxime între 10 și 13 grade și minime între 1 și 5 grade. Ploile vor deveni mai probabile după 21 martie.

În Muntenia, maximele vor avea valori medii între 10 și 15 grade, iar minimele între 0 și 4 grade. Probabilitatea de precipitații va crește după 22 martie.

În Oltenia, temperaturile maxime vor varia între 11 și 15 grade, iar cele mai scăzute valori sunt așteptate în zilele de 19, 20 și 21 martie.

Prognoza la munte

La munte, maximele vor fi în medie între 0 și 4 grade, iar minimele între -6 și -2 grade. Cele mai scăzute temperaturi sunt așteptate în perioada 19-21 martie.

Probabilitatea de precipitații va crește în jurul datei de 18 martie și din nou după 22 martie, când sunt posibile episoade de ninsoare sau lapoviță în zonele montane.