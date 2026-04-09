B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Frig extrem în aprilie! Dimineață de iarnă, cu -12°C în plină primăvară. Unde a fost cel mai frig

Ana Beatrice
09 apr. 2026, 09:32
Sursa Foto: freepik.com
Cuprins
  1. De la primăvară la iarnă peste noapte: ce se întâmplă cu vremea
  2. Cât de neobișnuit este acest val de frig în plină primăvară

Iarna pare că s-a întors pe neașteptate în România. A venit la pachet cu temperaturi neobișnuit de scăzute și ninsori în mai multe zone montane și submontane.

Valul de frig surprinde întreaga țară chiar înainte de mijlocul lunii aprilie. În mod normal, primăvara ar trebui să fie în plină desfășurare, iar credincioșii se află în pregătiri pentru Paște.

De la primăvară la iarnă peste noapte: ce se întâmplă cu vremea

Un val neașteptat de frig a dus temperaturile mult sub normalul acestei perioade. Vremea a căpătat brusc aspect de iarnă, deși suntem în plină primăvară. La munte, frigul s-a accentuat, iar episoadele de ger i-au luat prin surprindere chiar și pe cei obișnuiți cu astfel de schimbări.

În mai multe zone montane a început să ningă. Peisajul s-a transformat radical peste noapte, readucând imaginea tipică de iarnă. Un exemplu clar este Pasul Trei Movile, din Câmpulung Moldovenesc. Acolo, zăpada proaspătă a acoperit complet zona, contrastând puternic cu perioada calendaristică.

Cât de neobișnuit este acest val de frig în plină primăvară

Dimineața a adus temperaturi de iarnă în mai multe zone din România. Valorile au coborât până la praguri negative în numeroase orașe și regiuni montane, cu 0°C în Lugoj, Deva, Toplița, Joseni și Întorsura Buzăului. În alte localități, precum Oradea, Miercurea Ciuc, Petroșani și Jimbolia, s-au înregistrat -1°C, în timp ce la Bozovici, Țebea și Câmpeni au fost -2°C. Temperaturile au continuat să scadă până la -3°C în Sânnicolau Mare, Vărădia de Mureș și Ștei, -4°C la Roșia Montană și -5°C la Sinaia.

În zonele montane înalte, valorile au coborât și mai mult: -6°C la Păltiniș, -7°C la Iezer, -8°C la Ceahlău și Vlădeasa, -9°C la Bâlea Lac și în Călimani, -11°C la Țarcu și -12°C pe Vârful Omu, notează antena3.ro.

Meteorologii spun că astfel de episoade de frig nu sunt complet neobișnuite în luna aprilie. Totuși, amploarea și intensitatea acestora sunt considerate remarcabile. În zilele următoare, temperaturile sunt așteptate să crească treptat, revenind spre valorile normale pentru această perioadă.

Tags:
Citește și...
Meteo
Ultima oră
12:43 - Cum să eviți problemele digestive în perioada sărbătorilor de Paște. Recomandări de la preşedintele Colegiului Dieteticienilor Iaşi
12:36 - Starea de alertă, prelungită la Praid cu 30 de zile. Acces blocat în Canionul de sare și măsuri stricte în zonă
12:24 - Pariuri de culise pe pace. Cum au anticipat „investitorii” armistițiul SUA–Iran și au câștigat sute de mii de dolari
12:02 - Vremea se strică în București, până sâmbătă. Meteorologii estimează temperaturi scăzute și ploi
11:59 - Ce a decis familia lui Mircea Lucescu înainte de înmormântare. Restricțiile care au fost impuse
11:55 - Surpriză înainte de Paște! Prețul telemelei de oaie în Piața Obor îi lasă pe români fără cuvinte
11:29 - Ilie Bolojan a mers la Arena Națioală ca să-și ia rămas bun de la Mircea Lucescu. Mesajul transmis de premier (VIDEO)
11:20 - Primarul PSD-ist din Baia Mare a fost trimis în judecată. Cum își plimba Doru Ioan Dăncuş familia cu mașinile Primăriei
11:14 - Nicușor Dan pregătește schimbări în diplomație după Paște. Andrei Muraru ar putea fi rechemat din SUA (Surse)
11:07 - Puțini știu până la ce oră se ține postul negru în Vinerea Mare. Ce semnificații și tradiții ascunse însoțesc această zi sfântă