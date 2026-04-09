Iarna pare că s-a întors pe neașteptate în România. A venit la pachet cu temperaturi neobișnuit de scăzute și ninsori în mai multe zone montane și submontane.
Valul de frig surprinde întreaga țară chiar înainte de mijlocul lunii aprilie. În mod normal, primăvara ar trebui să fie în plină desfășurare, iar credincioșii se află în pregătiri pentru Paște.
Un val neașteptat de frig a dus temperaturile mult sub normalul acestei perioade. Vremea a căpătat brusc aspect de iarnă, deși suntem în plină primăvară. La munte, frigul s-a accentuat, iar episoadele de ger i-au luat prin surprindere chiar și pe cei obișnuiți cu astfel de schimbări.
În mai multe zone montane a început să ningă. Peisajul s-a transformat radical peste noapte, readucând imaginea tipică de iarnă. Un exemplu clar este Pasul Trei Movile, din Câmpulung Moldovenesc. Acolo, zăpada proaspătă a acoperit complet zona, contrastând puternic cu perioada calendaristică.
Dimineața a adus temperaturi de iarnă în mai multe zone din România. Valorile au coborât până la praguri negative în numeroase orașe și regiuni montane, cu 0°C în Lugoj, Deva, Toplița, Joseni și Întorsura Buzăului. În alte localități, precum Oradea, Miercurea Ciuc, Petroșani și Jimbolia, s-au înregistrat -1°C, în timp ce la Bozovici, Țebea și Câmpeni au fost -2°C. Temperaturile au continuat să scadă până la -3°C în Sânnicolau Mare, Vărădia de Mureș și Ștei, -4°C la Roșia Montană și -5°C la Sinaia.
În zonele montane înalte, valorile au coborât și mai mult: -6°C la Păltiniș, -7°C la Iezer, -8°C la Ceahlău și Vlădeasa, -9°C la Bâlea Lac și în Călimani, -11°C la Țarcu și -12°C pe Vârful Omu, notează antena3.ro.
Meteorologii spun că astfel de episoade de frig nu sunt complet neobișnuite în luna aprilie. Totuși, amploarea și intensitatea acestora sunt considerate remarcabile. În zilele următoare, temperaturile sunt așteptate să crească treptat, revenind spre valorile normale pentru această perioadă.