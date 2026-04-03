Vortexul polar schimbă tot! Primăvara, pusă pe pauză: urmează un nou val de frig în Europa

Ana Beatrice
03 apr. 2026, 20:09
Sursă Foto: Freepik.com
Cuprins
  1. De ce persistă episoadele de frig chiar și în plină primăvară
  2. Cât vor mai dura temperaturile ridicate și când revine frigul în Europa

Calendarul spune primăvară, dar atmosfera pare blocată între anotimpuri. În aprilie 2026, vortexul polar refuză să se retragă complet și continuă să influențeze atmosfera, aducând un mix neașteptat de răciri și instabilitate. Nici Europa nu scapă de aceste capricii, cu episoade de vreme rece care contrazic complet calendarul.

De ce persistă episoadele de frig chiar și în plină primăvară

Deși vortexul polar se apropie de finalul ciclului său sezonier, efectele lui continuă să se resimtă mai mult decât ne-am aștepta. În această perioadă are loc așa-numita „încălzire finală” (Final Warming). Acest proces marchează slăbirea circulației din stratosferă și retragerea influenței dominante din timpul iernii.

Totuși, în aprilie 2026, această tranziție nu aduce stabilitatea tipică primăverii. Pe măsură ce vortexul de la mare altitudine se destramă, acesta eliberează nucleul de aer rece din straturile inferioare ale atmosferei. Acest proces declanșează noi efecte meteo în emisfera nordică, informează Severe Weather.
O parte din acest nucleu rămâne activă, în special deasupra Americii de Nord și estului Canadei. În aceste zone, poate genera episoade de frig târziu și chiar ninsori în Statele Unite. Schimbările nu rămân însă izolate. Ele influențează circulația aerului la scară largă, iar efectele ajung și în Europa, sub forma unor răciri bruște și perioade de instabilitate.

După un început de aprilie cu temperaturi mai ridicate decât de obicei, tabloul meteo din Europa nu rămâne stabil prea mult timp. Aerul cald venit dinspre vest oferă doar o încălzire temporară, în timp ce vortexul polar continuă să influențeze atmosfera din umbră. Nucleul de presiune joasă persistă deasupra estului Canadei și Atlanticului de Nord, menținând un context favorabil schimbărilor rapide.

Spre mijlocul lunii, configurația atmosferică se modifică din nou. În nordul Europei apare o zonă de presiune ridicată, care schimbă direcția circulației aerului. În aceste condiții, masele de aer rece pot avansa spre continent. Temperaturile riscă să scadă accentuat, chiar și cu până la 10 grade sub valorile normale pentru această perioadă.

