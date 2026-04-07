Vremea, 7 aprilie: răcire în toată țara, vânt puternic și ninsori la munte

Selen Osmanoglu
07 apr. 2026, 09:30
Foto: Pixabay
Cuprins
  1. Răcire generalizată și vânt puternic
  2. Moldova: ploi, lapoviță și ninsori
  3. Transilvania și vestul țării: vreme schimbătoare
  4. Sudul țării: temperaturi mai ridicate, dar vânt intens
  5. Vremea în București: răcire treptată
  6. La munte revine iarna

Marți, 7 aprilie, aduce o schimbare semnificativă a vremii în toată România: temperaturile scad, vântul se intensifică, iar precipitațiile își fac apariția în mai multe regiuni. La munte, iarna revine în forță, cu ninsori și viscol, în timp ce în restul țării apar ploi slabe și episoade de lapoviță.

Răcire generalizată și vânt puternic

Valorile termice scad în toate regiunile, cu maxime ce pornesc de la 10 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și ajung la 19–20 de grade în sud, în special în Muntenia și Oltenia, conform ANM.
Vântul se intensifică la nivel național, cu rafale mai puternice în zonele montane, în special în masivele sudice, unde vitezele pot depăși 120 km/h.

Moldova: ploi, lapoviță și ninsori

În Moldova, cerul devine mai mult noros, iar pe parcursul zilei apar ploi slabe, mai ales în sudul regiunii. Noaptea aduce o schimbare: precipitațiile se transformă în lapoviță și ninsoare.
În nordul Moldovei și în Bucovina, temperaturile scad până la 14 grade, iar la munte se instalează viscolul, cu depuneri de zăpadă și vânt puternic.

Transilvania și vestul țării: vreme schimbătoare

În Transilvania și Maramureș, vremea devine instabilă, cu înnorări și precipitații slabe, în special la munte. Vântul atinge viteze de până la 70 km/h, iar maximele nu mai trec de 16 grade.
În vest, în Banat, vremea rămâne mai bună, cu soare și temperaturi de până la 17 grade, însă vântul continuă să sufle cu putere.

Sudul țării: temperaturi mai ridicate, dar vânt intens

În Oltenia și în sudul țării, vremea este mai plăcută, cu soare și temperaturi de până la 19–20 de grade. Totuși, vântul se simte și aici, cu rafale de până la 70 km/h.
În Dobrogea și Bărăgan, cerul va avea înnorări temporare, iar noaptea sunt posibile precipitații slabe, inclusiv sub formă de lapoviță.

Vremea în București: răcire treptată

În București, ziua de marți aduce temperaturi de până la 19 grade și vreme predominant însorită, însă vântul va fi prezent. Spre dimineață pot apărea precipitații slabe.
De miercuri, vremea se răcește accentuat: maximele scad la 14 grade, apoi la 12 grade joi și aproximativ 11 grade vineri. Cerul va fi mai mult noros, cu ploi și episoade de lapoviță, mai ales noaptea.

La munte revine iarna

La munte, vremea se schimbă radical. După o zi relativ bună, temperaturile scad, iar vântul se intensifică puternic, depășind 120 km/h pe crestele Carpaților Meridionali și de Curbură.
Începând de marți noaptea și continuând până vineri, ninsorile vor cuprinde majoritatea masivelor, iar stratul de zăpadă va crește semnificativ, însoțit de viscol.

