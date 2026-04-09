Vremea se strică înainte de Paște

estimează că temperaturile vor fi din ce în ce mai scăzute în București, în următoarele zile. Vremea se va răci foarte tare, valorile termice fiind mult sub cele specifice acestei perioade, informează Administraţia Naţională de Meteorologie ( ). În intervalul 9 aprilie, ora 10:00 – 11 aprilie, ora 10:00, pentru Municipiul Bucureşti va fi în vigoare o informare de vreme deosebit de rece, precizează meteorologii.

Astfel, în intervalul 9 aprilie, ora 10:00 – 10 aprilie, ora 9:00, în Capitală, va fi caracterizat de valori mai mici sub mediile perioadei. Cerul va avea înnorări şi, după orele amiezii, temporar, va ploua. În cursul nopții vor fi posibile precipitaţii şi sub formă de lapoviţă.

Vântul va sufla slab şi moderat, iar temperatura maximă va fi cuprinsă în intervalul 11 – 13 grade. Temperaturile minime vor începe de la un grad și vor ajunge până la trei grade.

În perioada 10 aprilie, ora 9:00 – 11 aprilie, ora 10:00, prognoza indică o scădere accentuată a temperaturilor. Va fi deosebit de frig pentru acest interval din an. Maximele termice se vor situa în jurul valorii de 11 grade. Pe de altă parte, minimele vor oscila în intervalul 1 – 4 grade Celsius. Cerul va avea înnorări şi temporar va ploua slab. De asemenea, meteorologii estimează că vântul va sufla slab până la moderat.

Prognoza meteo după Paște

În perioada sărbătorilor de , valorile termice vor fi mai scăzute decât cele normale pentru această perioadă. Vremea va fi rece în zonele montane și în nord-est. Precipitațiile vor fi sub media obișnuită în vest, nord-vest și centru, iar în restul regiunilor vor fi apropiate de normal.

În intervalul 13–20 aprilie, temperaturile vor rămâne ușor sub valorile obișnuite în sud și la munte. În restul teritoriului valorile termice se vor situa în jurul mediilor climatologice. Cantitățile de precipitații vor fi mai ridicate decât în mod normal în sud și sud-est. În celelalte zone vor fi apropiate de normal.

Pentru săptămâna 20–27 aprilie, meteorologii estimează temperaturi ușor peste normal în regiunile intracarpatice. În restul țării acestea vor fi apropiate de valorile specifice perioadei. Regimul pluviometric va fi, în general, normal în majoritatea regiunilor.

În ultima săptămână a lunii, în perioada 27 aprilie – 4 mai, temperaturile vor fi ușor peste mediile obișnuite în toată țara. Va fi mai cald în regiunile intracarpatice. Precipitațiile vor avea o tendință ușor deficitară în nord, nord-est și centru, iar în restul teritoriului se vor menține în jurul valorilor normale.