Vremea se strică în București, până sâmbătă. Meteorologii estimează temperaturi scăzute și ploi

Adrian Teampău
09 apr. 2026, 12:02
Vremea sursă foto: captură YT
Cuprins
  1. Vremea se strică înainte de Paște
  2. Prognoza meteo după Paște

Vremea se strică în București, în următoarele zile, până sâmbătă. Meteorologii estimează că temperaturile vor scădea foarte mult, iar cerul va fi noros. În mod expres se anunță ploi dar și, posibil, lapoviță. 

Vremea se strică înainte de Paște

Meteorologii estimează că temperaturile vor fi din ce în ce mai scăzute în București, în următoarele zile. Vremea se va răci foarte tare, valorile termice fiind mult sub cele specifice acestei perioade, informează Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM). În intervalul 9 aprilie, ora 10:00 – 11 aprilie, ora 10:00, pentru Municipiul Bucureşti va fi în vigoare o informare de vreme deosebit de rece, precizează meteorologii.

Astfel, în intervalul 9 aprilie, ora 10:00 – 10 aprilie, ora 9:00, în Capitală, regimul termic va fi caracterizat de valori mai mici sub mediile perioadei. Cerul va avea înnorări şi, după orele amiezii, temporar, va ploua. În cursul nopții vor fi posibile precipitaţii şi sub formă de lapoviţă.

Vântul va sufla slab şi moderat, iar temperatura maximă va fi cuprinsă în intervalul 11 – 13 grade. Temperaturile minime vor începe de la un grad și vor ajunge până la trei grade.

În perioada 10 aprilie, ora 9:00 – 11 aprilie, ora 10:00, prognoza indică o scădere accentuată a temperaturilor. Va fi deosebit de frig pentru acest interval din an. Maximele termice se vor situa în jurul valorii de 11 grade. Pe de altă parte, minimele vor oscila în intervalul 1 – 4 grade Celsius. Cerul va avea înnorări şi temporar va ploua slab. De asemenea, meteorologii estimează că vântul va sufla slab până la moderat.

Prognoza meteo după Paște

În perioada sărbătorilor de Paște, valorile termice vor fi mai scăzute decât cele normale pentru această perioadă. Vremea va fi rece în zonele montane și în nord-est. Precipitațiile vor fi sub media obișnuită în vest, nord-vest și centru, iar în restul regiunilor vor fi apropiate de normal.

În intervalul 13–20 aprilie, temperaturile vor rămâne ușor sub valorile obișnuite în sud și la munte. În restul teritoriului valorile termice se vor situa în jurul mediilor climatologice. Cantitățile de precipitații vor fi mai ridicate decât în mod normal în sud și sud-est. În celelalte zone vor fi apropiate de normal.

Pentru săptămâna 20–27 aprilie, meteorologii estimează temperaturi ușor peste normal în regiunile intracarpatice. În restul țării acestea vor fi apropiate de valorile specifice perioadei. Regimul pluviometric va fi, în general, normal în majoritatea regiunilor.

În ultima săptămână a lunii, în perioada 27 aprilie – 4 mai, temperaturile vor fi ușor peste mediile obișnuite în toată țara. Va fi mai cald în regiunile intracarpatice. Precipitațiile vor avea o tendință ușor deficitară în nord, nord-est și centru, iar în restul teritoriului se vor menține în jurul valorilor normale.

Citește și...
Frig extrem în aprilie! Dimineață de iarnă, cu -12°C în plină primăvară. Unde a fost cel mai frig
Meteo
Frig extrem în aprilie! Dimineață de iarnă, cu -12°C în plină primăvară. Unde a fost cel mai frig
Vremea, 8 aprilie: răcire accentuată, vânt puternic și ninsoare la munte
Meteo
Vremea, 8 aprilie: răcire accentuată, vânt puternic și ninsoare la munte
A nins în România. Utilajele au intervenit de urgență pe un drum național
Meteo
A nins în România. Utilajele au intervenit de urgență pe un drum național
Vremea, 7 aprilie: răcire în toată țara, vânt puternic și ninsori la munte
Meteo
Vremea, 7 aprilie: răcire în toată țara, vânt puternic și ninsori la munte
Vânt puternic în majoritatea regiunilor țării. ANM a emis o avertizare Cod galben valabil până marți
Meteo
Vânt puternic în majoritatea regiunilor țării. ANM a emis o avertizare Cod galben valabil până marți
Vremea, 6 aprilie: temperaturi în creștere, instabilitate în nord, centru și zonele montane
Meteo
Vremea, 6 aprilie: temperaturi în creștere, instabilitate în nord, centru și zonele montane
Vremea, 4 aprilie: zi schimbătoare, cu ploi și temperaturi în creștere
Meteo
Vremea, 4 aprilie: zi schimbătoare, cu ploi și temperaturi în creștere
Vortexul polar schimbă tot! Primăvara, pusă pe pauză: urmează un nou val de frig în Europa
Meteo
Vortexul polar schimbă tot! Primăvara, pusă pe pauză: urmează un nou val de frig în Europa
Vremea, 3 aprilie: ploi și temperaturi în creștere în toată țara, ninsori la munte și vânt puternic în vest
Meteo
Vremea, 3 aprilie: ploi și temperaturi în creștere în toată țara, ninsori la munte și vânt puternic în vest
Vremea de Paște și 1 Mai: temperaturi mai scăzute decât normalul, în special în regiunile nordice și nord-estice
Meteo
Vremea de Paște și 1 Mai: temperaturi mai scăzute decât normalul, în special în regiunile nordice și nord-estice
12:43 - Cum să eviți problemele digestive în perioada sărbătorilor de Paște. Recomandări de la preşedintele Colegiului Dieteticienilor Iaşi
12:36 - Starea de alertă, prelungită la Praid cu 30 de zile. Acces blocat în Canionul de sare și măsuri stricte în zonă
12:24 - Pariuri de culise pe pace. Cum au anticipat „investitorii” armistițiul SUA–Iran și au câștigat sute de mii de dolari
11:59 - Ce a decis familia lui Mircea Lucescu înainte de înmormântare. Restricțiile care au fost impuse
11:55 - Surpriză înainte de Paște! Prețul telemelei de oaie în Piața Obor îi lasă pe români fără cuvinte
11:29 - Ilie Bolojan a mers la Arena Națioală ca să-și ia rămas bun de la Mircea Lucescu. Mesajul transmis de premier (VIDEO)
11:20 - Primarul PSD-ist din Baia Mare a fost trimis în judecată. Cum își plimba Doru Ioan Dăncuş familia cu mașinile Primăriei
11:14 - Nicușor Dan pregătește schimbări în diplomație după Paște. Andrei Muraru ar putea fi rechemat din SUA (Surse)
11:07 - Puțini știu până la ce oră se ține postul negru în Vinerea Mare. Ce semnificații și tradiții ascunse însoțesc această zi sfântă
10:48 - Zeci de milioane de lei a cheltuit Guvernul pe noua carte de identitate. Care e inutilă în multe cazuri. În foarte multe cazuri. Acum se dă o lege care să ascundă problemele