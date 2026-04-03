Acasa » Meteo » Vremea, 3 aprilie: ploi și temperaturi în creștere în toată țara, ninsori la munte și vânt puternic în vest

Vremea, 3 aprilie: ploi și temperaturi în creștere în toată țara, ninsori la munte și vânt puternic în vest

Selen Osmanoglu
03 apr. 2026, 10:58
Vremea, 3 aprilie: ploi și temperaturi în creștere în toată țara, ninsori la munte și vânt puternic în vest
Cuprins
  1. Dobrogea și Bărăganul: ploi intermitente și maxime de 19 grade
  2. Moldova și nordul Munteniei: cer noros și ploi frecvente
  3. Transilvania și Maramureș: vreme înnorată și ploi trecătoare
  4. Oltenia și sudul țării: ploi frecvente și temperaturi în creștere
  5. București: zi mohorâtă și ploi din când în când
  6. La munte: ninsori și vânt moderat

Ziua de vineri aduce ploi în majoritatea regiunilor României, mai intense în centru, nord-est și pe litoral. Temperaturile urcă față de ieri, cu maxime ce depășesc 10 grade aproape peste tot, iar vântul se intensifică în vest. La munte, la altitudini mari, se mențin ninsorile, iar la sol se vor depune până la 15 centimetri de zăpadă.

Dobrogea și Bărăganul: ploi intermitente și maxime de 19 grade

În Dobrogea și în Bărăgan, atmosfera se menține închisă pe tot parcursul zilei, cu ploi intermitente care pot acumula până la 25 de litri de apă pe metru pătrat, conform ANM.

Temperaturile cresc față de ziua precedentă, când s-au înregistrat doar 10 grade. Astfel, la Tulcea se ating 19 grade, în timp ce în Constanța va fi mai răcoare, rămânând sub acest prag.

Moldova și nordul Munteniei: cer noros și ploi frecvente

În Moldova sudică și în nordul Munteniei cerul rămâne acoperit, iar ploile vin în reprize succesive. „Încălzirea vremii este evidentă aici. După cele 10 grade înregistrate ieri, astăzi maximele ajung la 18 grade”, arată meteorologii.

În nordul Moldovei și în Bucovina, ploile vor continua și după lăsarea nopții, când se intensifică și vântul.

Transilvania și Maramureș: vreme înnorată și ploi trecătoare

În nordul Transilvaniei și în Maramureș, cerul va fi înnorat, cu ploi trecătoare. Maximele ajung la 17 grade în Maramureș, iar în Transilvania rămân mai scăzute. În vest, precipitațiile sunt mai rare, dar vântul se intensifică până la 40-50 km/h, cu maxime între 17 și 18 grade.

La munte, în zonele cu altitudine mare, vor cădea 10-15 centimetri de zăpadă, iar temperaturile, mai ridicate decât ieri, ajung la aproximativ 16 grade.

Oltenia și sudul țării: ploi frecvente și temperaturi în creștere

Vremea se încălzește și în Oltenia, însă cerul rămâne acoperit, iar ploaia va apărea în mai multe reprize. Vântul se domolește față de zilele precedente.

În ținuturile sudice, atmosfera rămâne închisă, ploaia fiind frecventă, iar temperaturile continuă să crească ușor.

București: zi mohorâtă și ploi din când în când

Și în Capitală vremea va fi mohorâtă, cu ploi intermittent. Maximele vor urca la 16 grade, mai ridicate decât ieri.

Ploile vor continua și după lăsarea nopții, iar mâine dimineață se estimează temperaturi de 7-8 grade.

La munte: ninsori și vânt moderat

În Carpații Meridionali și Orientali, ploile persistă, iar la altitudini mari vor fi ninsori semnificative.

Vântul va avea intensificări locale, mai ales în Carpații de Curbură, iar temperaturile se mențin apropiate de valorile normale pentru începutul lunii aprilie.

