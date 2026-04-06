ANM, a emis, luni, 6 aprilie, atenţionări de vânt puternic pentru majoritatea regiunilor țării. Acestea vor intra în vigoare de la ora 12.00 și vor fi valabile până marți, 7 aprilie, spre seară.

Cod galben de vânt puternic anunțat de ANM

Meteorologii estimează că viteza vântului va atinge până la 100 de kilometri pe oră în zonele de munte, la înălțimi de peste 1.700 metri. Potrivit estimărilor ANM, pe parcursul zilei de luni, între orele 12:00 – 21:00, va fi Cod galben de în zone din Maramureş, Transilvania, cea mai mare parte a Moldovei şi nordul Crişanei. Aici, se estimează că rafalele vor ajunge până la 50 – 70 km/h.

La munte, viteza vântului va atinge 70 – 80 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 de metri, de 90 – 100 km/h.

Potrivit meteorologilor, în intervalul 6 aprilie, ora 21:00 – 7 aprilie, ora 10:00, va fi în vigoare al doilea Cod galben de vânt puternic. Aria se va restrânge, însă, spre centrul ţării. Vântul va avea intensificări în Carpaţii Meridionali şi în Carpaţii de Curbură. Vitezele vor ajunge la 70 – 80 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 de metri vor fi rafale de 90 – 100 km/h.

Pe parcursul zilei de marţi, între orele 10:00 – 21:00, va fi în vigoare un al treilea Cod galben de intensificări ale vântului. Regiunile vizate vor fi Transilvania, Oltenia, Moldova, local Maramureş, sud-vestul şi nord-estul Munteniei şi în nordul Dobrogei. În aceste areal, vântul va avea viteze de 50 – 70 km/h. La munte rafalele vor fi de 70 – 90 km/h, iar la peste 1.700 de metri altitudine, de 100 – 120 km/h.

Prognoza meteo pentru 6 aprilie

ANM a anunțat că, în intervalul 6 aprilie, ora 09:00 – 7 aprilie, ora 09:00, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 15 și 25 de grade Celsius. Cerul va fi variabil în vest și sud-vest. În restul țării vor apărea înnorări, dar ploile vor fi slabe și pe arii restrânse în Moldova, Maramureș, Crișana și Transilvania. Pe timpul nopții precipitațiile se vor semnala mai ales în Moldova și Dobrogea, arată .

La munte, precipitațiile vor fi mixte, sub formă de lapoviță și ninsoare, în special în Carpații Orientali, iar ploile pot avea și caracter de aversă, izolat fiind însoțite de descărcări electrice.

Temperaturile minime se vor situa între -2 și 10 grade Celsius, cu ceață locală și brumă izolat. Meteorologii avertizează că va urma o răcire accentuată a vremii care se va menține pe tot parcursul săptămânii, inclusiv de Paște.

În București, vremea va fi caldă pentru început de săptămână, cu maxime de 22–23 de grade și minime de 7–8 grade. Cerul va fi mai mult senin pe timpul zilei, iar noaptea vor apărea înnorări. Vântul va sufla moderat, cu rafale de 35–40 km/h.