Vremea de Paște și 1 Mai: temperaturi mai scăzute decât normalul, în special în regiunile nordice și nord-estice

Vremea de Paște și 1 Mai: temperaturi mai scăzute decât normalul, în special în regiunile nordice și nord-estice

03 apr. 2026, 10:20
Cuprins
  1. Săptămâna 6 – 13 aprilie: temperaturi sub medie în nord și nord-est
  2. Săptămâna 13 – 20 aprilie: valori termice sub normal
  3. Săptămâna 20 – 27 aprilie: temperaturi apropiate de normal
  4. Săptămâna 27 aprilie – 4 mai: valori normale pentru începutul lunii mai

Meteorologii anunță că în perioada sărbătorilor de Paște și până la începutul lunii mai, temperaturile vor fi ușor mai coborâte decât cele normale pentru această perioadă, mai ales în regiunile nordice și nord-estice ale României. Regimul pluviometric se va situa în general în jurul valorilor obișnuite, cu unele variații locale. Prognoza este valabilă pentru următoarele patru săptămâni, până pe 4 mai.

Săptămâna 6 – 13 aprilie: temperaturi sub medie în nord și nord-est

În intervalul 6 – 13 aprilie, valorile termice vor fi ușor mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a țării, în special în regiunile nordice și nord-estice.

Regimul ploilor va fi apropiat de normal în majoritatea regiunilor, cu un ușor deficit în zonele vestice. Astfel, pentru cei care plănuiesc activități în aer liber de Paște, temperaturile mai scăzute și posibilele ploi slabe trebuie luate în calcul.

Săptămâna 13 – 20 aprilie: valori termice sub normal

În săptămâna 13 – 20 aprilie, meteorologii estimează că temperaturile medii vor fi ușor mai scăzute decât cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul valorilor normale pentru această săptămână, în toate regiunile. Prognoza sugerează că perioada va fi mai rece decât de obicei, dar fără fenomene extreme sau precipitații abundente.

Săptămâna 20 – 27 aprilie: temperaturi apropiate de normal

În intervalul 20 – 27 aprilie, temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregului teritoriu.

Regimul pluviometric estimat va avea o tendință ușor deficitară în majoritatea regiunilor, ceea ce înseamnă că ploile vor fi mai rare, dar nu semnificativ mai reduse față de normal.

Săptămâna 27 aprilie – 4 mai: valori normale pentru începutul lunii mai

Ultima săptămână a prognozei, 27 aprilie – 4 mai, va aduce temperaturi situate în jurul valorilor specifice perioadei. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de normal, la nivel național.

Meteorologii recomandă consultarea prognozei pentru a planifica activitățile de Paște și minivacanța de 1 Mai, ținând cont că temperaturile ușor mai scăzute pot afecta evenimentele în aer liber.

