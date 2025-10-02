B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Meteo » Locul în care ninge abundent, în aceste momente, în România. Drumarii au intervenit cu utilajele (VIDEO)

Locul în care ninge abundent, în aceste momente, în România. Drumarii au intervenit cu utilajele (VIDEO)

Ana Maria
02 oct. 2025, 21:55
Locul în care ninge abundent, în aceste momente, în România. Drumarii au intervenit cu utilajele (VIDEO)
Sursa foto: Captura video Facebook / @DRDP Craiova
Cuprins
  1. Unde ninge, în aceste momente, în România
  2. Unde a fost emisă o avertizare Cod roșu
  3. Unde va mai ninge, în România, potrivit ANM

Ninge abundent în România. Mai exact, Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri (DRDP) Craiova a anunțat, joi seară, că se intervine pe DN 7A, în zona Obârşia Lotrului. De asemenea, au publicat și un clip video în care se vede cum drumarii au intervenit cu utiliajele de deszăpezire.

Unde ninge, în aceste momente, în România

„Ninsoare pe DN 7A

Pe DN 7A, zona Obârșia Lotrului, ninge abundent și se înregistrează vânt puternic.

SDN Vâlcea acționează permanent pentru asigurarea circulației rutiere în condiții de iarnă.

Nu vă deplasați pe sectoarele de drumuri unde se înregistrează ninsori dacă nu aveți autoturismele echipate corespunzător pentru iarnă.”, a transmis DRDP Craiova.

Unde a fost emisă o avertizare Cod roșu

Administrația Națională de Meteorologie a emis, joi, o avertizare Cod Roșu, valabilă de la ora 18:00, până vineri, 3 octombrie, ora 21:00, pentru județele Dolj și Olt.
Fenomenele vizate sunt ploi abundente.

În județele Dolj și Olt va ploua abundent și se vor acumula cantități de apă de 100…110 l/mp.

Unde va mai ninge, în România, potrivit ANM

De asemenea, ANM a mai emis o avertizare Cod Roșu, valabilă până pe 4 octombrie, ora 10.

Fenomenele vizate sunt vreme deosebit de rece, ploi importante cantitativ, intensificări ale vântului, ninsori temporar viscolite la altitudini de peste 1500 m.

„În intervalul menționat, vremea va fi deosebit de rece în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi maxime cuprinse între 7 și 15 grade, mai ridicate în Dobrogea spre 17…20 de grade și minime între 0 și 10 grade.

Din dimineața zilei de joi (2 octombrie) aria ploilor se va extinde treptat dinspre sud-vest, în întreaga țară. Se vor acumula cantități importante de apă, de 25…50 l/mp, iar în regiunile sudice de peste 70…90 l/mp.

La munte vor fi precipitații mixte, iar la altitudini de peste 1500 m va ninge temporar viscolit și se va depune strat de zăpadă.

Temporar, vântul va avea intensificări în sud, în est, la munte și izolat în rest, cu viteze, în general, de 45…55 km/h, iar în Muntenia și Dobrogea de peste 60…70 km/h”, a transmis ANM.

Tags:
Citește și...
Ninsorile abundente schimbă planurile turiștilor la munte. Ce riscuri aduce vremea extremă pentru cei care urcă pe creste
Meteo
Ninsorile abundente schimbă planurile turiștilor la munte. Ce riscuri aduce vremea extremă pentru cei care urcă pe creste
Pericol de inundații în mai multe județe. Hidrologii au emis un cod roșu de viituri
Meteo
Pericol de inundații în mai multe județe. Hidrologii au emis un cod roșu de viituri
Prognoza meteorologică pentru 2 octombrie. Vreme capricioasă cu ploi și ninsori
Meteo
Prognoza meteorologică pentru 2 octombrie. Vreme capricioasă cu ploi și ninsori
Vremea în București se schimbă radical. Se anunță o adevărată urgie a naturii. Ce măsuri au luat autoritățile
Meteo
Vremea în București se schimbă radical. Se anunță o adevărată urgie a naturii. Ce măsuri au luat autoritățile
Elena Mateescu avertizează: ploi torențiale, vânt puternic și ninsori viscolite în România
Meteo
Elena Mateescu avertizează: ploi torențiale, vânt puternic și ninsori viscolite în România
Avertizare meteo cod portocaliu în București: vânt puternic și ploi torențiale în următoarele zile
Meteo
Avertizare meteo cod portocaliu în București: vânt puternic și ploi torențiale în următoarele zile
Zăpada ar putea atinge 30-40 de centimetri la Bâlea Lac. Meterologii anunță Cod Portocaliu de ninsori în Munții Făgăraș
Meteo
Zăpada ar putea atinge 30-40 de centimetri la Bâlea Lac. Meterologii anunță Cod Portocaliu de ninsori în Munții Făgăraș
Prognoza meteo pentru luna octombrie. Cum va fi vremea în cea de-a doua lună de toamnă
Meteo
Prognoza meteo pentru luna octombrie. Cum va fi vremea în cea de-a doua lună de toamnă
Prima zi de octombrie: frig și ploi, în majoritatea zonelor din țară. Iată cum va fi vremea astăzi
Meteo
Prima zi de octombrie: frig și ploi, în majoritatea zonelor din țară. Iată cum va fi vremea astăzi
Viscolul lovește puternic în România. Prima șosea care s-a închis din cauza zăpezii abundente. Zonele din țară unde a nins
Meteo
Viscolul lovește puternic în România. Prima șosea care s-a închis din cauza zăpezii abundente. Zonele din țară unde a nins
Ultima oră
22:53 - Rețeta bănățeană de clătite, perfectă pentru mesele cu familia și prietenii. De ce ingrediente ai nevoie
22:52 - Monica Tatoiu suferă de o boală gravă: „Voi ajunge în scaunul cu rotile”
22:10 - Klaus Iohannis a fost executat silit: ANAF i-a confiscat casa din centrul Sibiului. Cum s-a trezit fostul președinte cu inspectorii la ușă
22:08 - România duce lipsă de profesori tineri. Școlile care sunt cele mai afectate
21:57 - Alertă de hepatită A în România. Ce măsuri se iau împotriva răspândirii bolii mâinilor murdare
21:31 - Schimbare majoră în Piața Victoriei. Șoferii care nu respectă acest marcaj galben vor fi amendați pe loc (FOTO)
21:21 - Cu ce problemă se confruntă Aris Eram: „De când sunt mic”. Tânărul a slăbit aproape 10 kilograme
21:20 - Kelemen Hunor: Guvernul, până acum, n-a făcut nicio reformă. În România, nivelul de încredere nici nu se poate măsura, așa de jos e / AUR crește în sondaje făcând nimic
21:16 - Igiena mâinilor îi protejează pe copii de viroze și infecții. Cum poate un gest simplu să prevină îmbolnăvirile
20:40 - Câți lei a dat Elena pe rochia pe care a purtat-o la botezul fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a atras toate privirile (FOTO)