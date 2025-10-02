Ninge abundent în România. Mai exact, Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri (DRDP) Craiova a anunțat, joi seară, că se intervine pe DN 7A, în zona Obârşia Lotrului. De asemenea, au publicat și un clip video în care se vede cum drumarii au intervenit cu utiliajele de deszăpezire.

Unde ninge, în aceste momente, în România

„Ninsoare pe DN 7A

Pe DN 7A, zona Obârșia Lotrului, ninge abundent și se înregistrează vânt puternic.

SDN Vâlcea acționează permanent pentru asigurarea circulației rutiere în .

Nu vă deplasați pe sectoarele de drumuri unde se înregistrează ninsori dacă nu aveți autoturismele echipate corespunzător pentru iarnă.”, a transmis .

Unde a fost emisă o avertizare Cod roșu

a emis, joi, o avertizare Cod Roșu, valabilă de la ora 18:00, până vineri, 3 octombrie, ora 21:00, pentru județele Dolj și Olt.

Fenomenele vizate sunt ploi abundente.

În județele Dolj și Olt va ploua abundent și se vor acumula cantități de apă de 100…110 l/mp.

Unde va mai ninge, în România, potrivit ANM

De asemenea, ANM a mai emis o avertizare Cod Roșu, valabilă până pe 4 octombrie, ora 10.

Fenomenele vizate sunt vreme deosebit de rece, ploi importante cantitativ, intensificări ale vântului, ninsori temporar viscolite la altitudini de peste 1500 m.

„În intervalul menționat, vremea va fi deosebit de rece în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi maxime cuprinse între 7 și 15 grade, mai ridicate în Dobrogea spre 17…20 de grade și minime între 0 și 10 grade.

Din dimineața zilei de joi (2 octombrie) aria ploilor se va extinde treptat dinspre sud-vest, în întreaga țară. Se vor acumula cantități importante de apă, de 25…50 l/mp, iar în regiunile sudice de peste 70…90 l/mp.

La munte vor fi precipitații mixte, iar la altitudini de peste 1500 m va ninge temporar viscolit și se va depune strat de zăpadă.

Temporar, vântul va avea intensificări în sud, în est, la munte și izolat în rest, cu viteze, în general, de 45…55 km/h, iar în Muntenia și Dobrogea de peste 60…70 km/h”, a transmis ANM.